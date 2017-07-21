Siemens разрывает контракты с российскими компаниями из-за турбин в Крыму

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Siemens разработает новые меры контроля поставок оборудования

Немецкий концерн Siemens заявил со ссылкой на "надежную информацию", что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, были незаконно перемещены в Крым.

Компания также заявила, что разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и разработает новые меры контроля, передает РИА Новости.

Турбины, которые уже находятся в Крыму, концерн предлагает выкупить и аннулировать контракт на их поставку.

Кроме того, Siemens откажется от миноритарной доли в "Интеравтоматике", говорится в заявлении компании.

Ранее немецкая газета Wirtschaftswoche писала, что Siemens рассматривает выход из совместных предприятий в России - ООО "Сименс технологии газовых турбин" и "Интеравтоматика".

Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании - клиента ("Технопромэкспорт"), ответственных за перемещение турбин, говорится в заявлении. Также продолжается судебный процесс в Арбитражном суде Москвы, с помощью которого компания хочет предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

"Произведены в России"

О том, что газовые турбины производства немецкого концерна были поставлены в Крым вопреки действующим санкциям ЕС, стало известно 5 июля. Агентство Рейтер сообщило, что турбины модели SGT5-2000 были выгружены в порту Севастополя.

На следующий день в "Технопромэкспорте", который строит станции в Крыму, заявили, что четыре турбины компания приобрела на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах.

Концерн Siemens, в свою очередь, заявил, что обладает проверенной информацией о том, что две из четырех турбин, поставленных в Крым - производства Siemens, предназначенные для Тамани.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивал на том, что турбинные установки, доставленные в Крым, произведены в России.

В четверг совет директоров компании "Силовые машины" прекратил полномочия гендиректора Романа Филиппова.

В состав компании, которую возглавлял Филиппов, входит ООО "Сименс технологии газовых турбин" - завод Siemens в Санкт-Петербурге, занимающийся производством газотурбинного оборудования. Siemens принадлежат 65% предприятия, а еще 35% у концерна "Силовые машины" Алексея Мордашова.

СМИ сообщали о допросе Филиппова по делу о разглашении гостайны на фоне скандала с поставками турбин.

Международное сообщество, включая страны ЕС, считает присоединение Крыма аннексией и настаивает на восстановлении контроля Украины над полуостровом. В отношении Крыма введены отдельные санкции.

Первый блок санкций включает запрет на импорт товаров с полуострова в Евросоюз, а также полный запрет для европейских компаний на инвестиции в республику и покупку недвижимости на полуострове.

Кроме того, Евросоюз запрещает экспорт в Крым ряда товаров и технологий, отказывает в выдаче шенгенских виз гражданам Крыма с российским паспортом, а также запрещает судам заходить в местные порты, а самолетам - садиться в местных аэропортах.