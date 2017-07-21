Арестован глава бывшей компании Чубайса, обвиненный им в шантаже

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Чубайс признался, что "терпеть не может судебные дрязги"

Тверской районный суд Москвы арестовал бизнесмена Илью Сучкова - управляющего компании, которой некогда владел Анатолий Чубайс. Глава "Роснано" обвинил его в вымогательстве и клевете. Это подтвердили Русской службе Би-би-си в пресс-службе суда.

По словам собеседника Би-би-си, задержали Сучкова 27 июня, а арестовали - 29 июня. В настоящий момент арест санкционирован до 21 июля.

В марте этого года Чубайс написал в "Фейсбуке", что намерен подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Сучкова и группы "работающих на него товарищей чеченской национальности".

Он пожаловался на шантаж, вымогательство и клевету со стороны Сучкова и этих людей.

По его словам, они потребовали от него покупки дома "по неадекватной цене", а после отказа стали "присылать сделанные тайно записи деловых переговоров" и угрожать публикацией.

Публицист Олег Лурье, ранее отсидевший четыре года по обвинению в мошенничестве, опубликовал у себя в блоге материал, рассказывающий о якобы получении Чубайсом сотен миллионов рублей через перепродажу земли. Чубайс заявил, что этот материал "очевидно дополнен материалами Ильи Сучкова".

"Я так понимаю, Илья Сучков со своими кавказскими партерами нашел в лице господина Лурье адекватного компаньона. Разумеется, к этой компании первым присоединился Владимир Соловьев", - написал Чубайс.

Телеведущий Соловьев известен своим негативным отношением к Анатолию Чубайсу, он регулярно критикует его как в собственной программе, так и в других, куда приходит в качестве гостя.

В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что в июле Арбитражный суд Брянской области арестовал имущество швейцарской компании SFO Concept AG по иску компании Crizna Holdings ltd. Среди арестованного имущества были участок земли и дом в подмосковной деревне Переделкино, который, по словам источников Forbes, был построен для Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой.

Илья Сучков - сын Василия Сучкова, работавшего с Чубайсом в Госимуществе, и брат Игоря Сучкова, который был советником Чубайса в течение 17 лет.

С 2010 года Илья Сучков работал управляющим компании SFO Concept, принадлежавшей Анатолию Чубайсу. С введением в 2012 году запрета российским чиновникам на владение зарубежными активами глава "Роснано" продал компанию Сучкову.

Как говорил Чубайс в разговоре с Forbes, он продал компанию "другому лицу, чтобы оно занялось организацией строительства дома и привлечением финансирования".

Би-би-си пока не располагает комментарием адвоката Ильи Сучкова. Ранее Сучков заявлял, что у него нет долгов перед Чубайсом, а предложенная им цена за дом - 36,5 млн долларов - подтверждается независимой оценочной комиссией.