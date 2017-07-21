ЦБ отклонил протест генпрокуратуры по "Югре": что дальше?

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Центробанк вопреки требованиям генпрокуратуры не стал менять свою позицию по банку "Югра", в котором была введена временная администрация.

"Банк России 20 июля направил в генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО Банк "Югра" и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов", - говорится в заявлении ЦБ.

Вечером в среду генпрокуратура попыталась опротестовать решение о введении временной администрации в "Югре" и потребовала приостановить выплату компенсаций вкладчикам. Проблемы "Югры", который входит в тридцатку крупнейших банков России, впервые в России привели к открытому противостоянию ЦБ и прокуратуры.

Как может дальше развиваться конфликт двух ведомств?

Кейс "Мастер-банка"

После отказа ЦБ отменить предписания в отношении "Югры" генпрокуратуре остается обратиться в суд, рассказал Русской службе Би-би-си экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.

"Этот конфликт, по моему понимаю, может быть юридически разрешен только в суде. Если прокуратура будет настаивать, то нужно выходить с этим на судебное рассмотрение", - заявил он.

Прецеденты такого рассмотрения - по иску самих банков, а не генпрокуратуры - уже есть - это, например, история Мастер-банка, которому неоднократно удавалось оспорить предписания Центробанка в суде.

В итоге у Мастер-банка вообще отозвали лицензию - на тот момент это был крупнейший страховой случай для Агентства по страхованию вкладов.

"В результате произошло очень шумное банкротство, и, к сожалению, Мастер-банк оказался фактически разворован. Выведение активов, потеря капитала - все стало очевидным, но позже, и недобросовестные люди воспользовались этим", - объясняет Дубинин.

По его словам, исходя из случаев с другими банками, когда подозрения регулятора в итоге подтверждались, - если дело дойдет до суда, имеет смысл ожидать победы ЦБ.

Что произошло с "Югрой"?

"Югра" - один из крупнейших российских банков. По объему активов банк, согласно данным портала banki.ru, стал 30-м в стране, а по размеру кредитов - 16-м.

Общий объем вкладов в "Югре", по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, составляет 180 млрд рублей. Из них застраховано 170 млрд рублей, пояснил чиновник. Выплаты вкладчикам "Югры" для АСВ станут рекордными.

25 апреля в "Югре" произошел сбой, который в банке объяснили проблемами с электроснабжением. В течение двух дней вкладчики не могли снять деньги.

Некоторые аналитики, а также источники "Ведомостей", близкие к владельцам банка, высказывали предположения, что сбой на самом деле мог быть связан с нехваткой ликвидности. После этого и началась внеплановая проверка ЦБ, пишут "Ведомости".

До этого бизнес банка быстро рос, так как "Югра" предлагала вкладчикам более высокие проценты, чем конкуренты. Однако в апреле ЦБ ввел на ограничение на привлечение банком вкладов физических лиц.

Поздышев утверждает, что банк обходил эти ограничения, предлагая вкладчикам одну акцию банка, благодаря чему они становились его акционерами. Таким образом, по его словам, банку удалось привлечь 1,88 млрд рублей.

По словам Поздышева, больше половины кредитного портфеля "Югры" приходится на кредиты акционерам банка.

13 июля, через три дня после решения о введении в "Югре" временной администрации, глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала кредитование аффилированных лиц одной из главных проблем российской банковской системы.

"Советую тем, у кого бизнес-модель построена на кредитовании бизнеса собственников, менять модель", - заявила она.

После того как временная администрация оценит состояние банка, ЦБ должен принять решение о том, что делать с "Югрой" дальше - отзывать лицензию или начинать процесс санации. При этом некоторые эксперты упрекают ЦБ в том, что при принятии этого решения регулятор якобы часто руководствуются интересами лоббистов, из-за чего переплачивает за спасение банков.

"Югрой" владеют структуры Алексея Хотина и его отца Юрия. По данным Forbes, помимо "Югры" Хотины владеют различной недвижимостью в Москве.