Адвокат: математика Богатова хотят перевести под домашний арест

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Следователи по делу математика Дмитрия Богатова, подозреваемого в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, намерены попросить суд перевести его из СИЗО под домашний арест, рассказал русской службе Би-би-си его адвокат Саркис Дарбинян.

По словам адвоката, ему позвонил следователь и сообщил, что соответствующее ходатайство будет подано в понедельник, 24 июля, в Пресненском суде Москвы.

"По словам следователя, наконец им удалось убедить руководство, что Богатов не представляет никакой опасности. Предварительное следствие вполне может быть окончено, пока Дмитрий находится под арестом дома", - рассказал Дарбинян Русской службе Би-би-си.

"Непонятно, как он вообще мог помешать компьютерно-технической экспертизе, учитывая, что все оборудование уже давно было изъято у него", - добавил он.

По версии следствия, Богатов под псевдонимом Айрат Баширов разместил на форуме sysadmins.ru призывы приносить на несогласованную акцию 2 апреля "тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон" и публиковал "видеозаписи с неподчинением законным требованиям полиции и массовыми беспорядками". Сам математик вину не признает.

Единственная улика следствия - сетевой адрес (IP), которым однажды воспользовался "Айрат Баширов", - принадлежит Дмитрию Богатову.

Защита обращает внимание, что Богатов установил на своем компьютере выходной узел сети Tor, то есть предоставлял свой адрес всем, кто стремится к анонимности в интернете.

Исходя из материалов дела, озвученных защитой Богатова, сами экстремистские призывы были размещены на форуме с сетевого адреса в Японии.

Адвокат Богатова приобщил к делу письмо минкомсвязи, в котором утверждается, что сетевой адрес (IP) не может считаться средством идентификации пользователя.

"Защита будет биться до конца, чтобы признать Дмитрия Богатова невиновным, и нам кажется, что все признаки указывают на то, что посты в интернете были размещены не им. Будем надеяться, что это начало либерализации наказания в отношении него, которое закончится его оправданием или прекращением уголовного преследования", - считает Дарбинян.