Пентагон не поверил в смерть лидера ИГ аль-Багдади

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В прошлом СМИ не раз публиковали информацию о смерти лидера ИГ, но она не находила подтверждения

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади еще жив.

"Я думаю, он жив, и я поверю в обратное, когда мы будем знать, что мы убили его. Пока же мы исходим из того, что он жив, и продолжаем охоту за ним", - заявил Мэттис.

16 июня российское минобороны сообщило, что аль-Багдади, возможно, был убит в Сирии.

Как следовало из заявления российского военного ведомства, аль-Багдади предположительно был убит в результате авиаудара неподалеку от города Ракка. Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча лидеров группировки.

11 июля базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что подтверждает смерть аль-Багдади.

В прошлом СМИ не раз публиковали информацию о смерти лидера ИГ, но она не находила подтверждения.

Экстремистская группировка "Исламское государство" запрещена в России и ряде других стран.