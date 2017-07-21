Пентагон не поверил в смерть лидера ИГ аль-Багдади
Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади еще жив.
"Я думаю, он жив, и я поверю в обратное, когда мы будем знать, что мы убили его. Пока же мы исходим из того, что он жив, и продолжаем охоту за ним", - заявил Мэттис.
16 июня российское минобороны сообщило, что аль-Багдади, возможно, был убит в Сирии.
Как следовало из заявления российского военного ведомства, аль-Багдади предположительно был убит в результате авиаудара неподалеку от города Ракка. Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча лидеров группировки.
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11 июля базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что подтверждает смерть аль-Багдади.
В прошлом СМИ не раз публиковали информацию о смерти лидера ИГ, но она не находила подтверждения.
Экстремистская группировка "Исламское государство" запрещена в России и ряде других стран.