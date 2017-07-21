Беспорядки на Храмовой горе: погибли три человека

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе стало реакцией на убийство израильских полицейских

Три палестинца были убиты в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, где продолжаются протесты против новых мер безопасности на Храмовой горе.

Как сообщают палестинские источники, более 200 получили ранения. Израильская полиция сообщила о ранении четырех сотрудников и задержании 10 участников беспорядков.

Местная мусульманская община недовольна установкой металлоискателей у третьей по значимости святыни ислама, где расположены мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

По данным израильской стороны, тысячи верующих отказались подниматься на Храмовую гору через рамки металлоискателей, расстелили молельные коврики на улицах и провели богослужения, которые в некоторых случаях переросли в столкновения с силами безопасности.

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Массовые акции протеста проходят также на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, где, по данным местных медиков, пострадали около 30 палестинцев.

Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских.

Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

Израиль отвергает обвинения в попытке расширить свое влияния на Храмовой горе, которая также почитается последователями иудаизма как величайшая святыня их религии.

С конца 2015 года в Израиле зафиксирован всплеск нападений на израильтян со стороны палестинцев и израильских арабов. Всего за два года в результате таких нападений погибли 42 израильтянина.

За то же время были убиты более 240 палестинцев. По данным израильских властей, в большинстве случаев речь идет об участниках нападений на израильтян. Обе стороны конфликта обвиняют в эскалации насилия друг друга.

Храмовая гора - священное место для иудеев и мусульман. Она находится в Восточном Иерусалиме, статус которого остается одним из наиболее спорных вопросов палестино-израильского конфликта.

Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего государства в будущем, а израильская сторона настаивает на том, что весь город является единой и неделимой столицей Израиля.