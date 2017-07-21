Фото принца Джорджа опубликовали к его четвертому дню рождения
Официальный портрет британского принца Джорджа был опубликован в честь его четвертого дня рождения, которое тот будет отмечать в субботу.
Фотография, сделанная в пятницу, опубликована в "Инстаграме" Кенсингтонского дворца.
Герцог и герцогиня Кембриджская были рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом Крисом Джексоном, говорится в заявлении дворца.
Принц встретит свой день рождения со своими родителями, которые только что закончили турне по Польше и Германии.
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Трехлетний принц Джордж и двухлетняя принцесса Шарлотта уже сопровождали родителей во время их визита в Канаду. А это была их первая официальная поездка в Европу.
Ранее герцог Кембриджский совершил с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой экскурсию на вертолете на заводе Airbus в Гамбурге в последний день официального визита в Германию.
В сентябре принц Джордж должен пойти на подготовительные школьные курсы.
Принц Джордж Александр Луи (Джордж Кембриджский) родился 22 июля 2013 года.