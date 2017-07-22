Эмир Катара впервые прокомментировал конфликт с арабскими странами

  • 22 июля 2017
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Эмир Катара назвал блокаду своей страны заранее спланированной кампанией

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал к урегулированию кризиса в отношениях с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Это его первое публичное выступление после того, как в начале июня против Катара были введены дипломатические и экономические санкции.

В своем телевизионном выступлении эмир осудил "злонамеренную позорящую кампанию" против Катара и высоко оценил спокойствие своих подданных.

"Как вы знаете, жизнь в Катаре идет свои чередом", - сказал он.

Однако "настало время избавить людей от политических противоречий между нашими правительствами", продолжил шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. "Мы открыты для диалога, чтобы разрешить нерешенные проблемы", - заверил он.

Эмир оговорился, что переговоры возможны только при уважении суверенитета Катара.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения и ввели санкции в отношении Катара в начале июня, обвинив его в финансировании экстремистских групп и поддержке терроризма. Катар не признает эти обвинения.

"Катар неуклонно и бескомпромиссно ведет борьбу с терроризмом, и международное сообщество это признает", - сказал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в своем телевизионном выступлении.

Его речь прозвучала спустя несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США удовлетворены усилиями катарских властей, направленными на борьбу с финансированием терроризма, и призвал четыре арабских государства прекратить блокаду Катара, подчеркивает агентство Рейтер.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн требуют от Катара прекратить поддержку радикальных группировок, в первую очередь "Братьев-мусульман", закрыть принадлежащий ему телеканал "Аль-Джазира" и турецкую военную базу и заморозить связи с Ираном.

Против Катара были введены жесткие ограничительные меры, благодаря которым богатый газом эмират с населением 2,7 млн человек вынужден ввозить все необходимое ему продовольствие по морю и по воздуху.

Через несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поддержал Катар, должен посетить страну, а также Саудовскую Аравию и Кувейт, чтобы попытаться найти разрешение кризиса.

Ранее на этой неделе четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией заявили, что более не настаивают на выполнении им 13 условий ультиматума, выдвинутого ими в июне.

Переданный Катару 22 июня список из 13 требований включал в себя также закрытие телевизионного канала "Аль-Джазира", закрытие турецкой военной базы, прекращение всяческих контактов с организацией "Братья-мусульмане" и снижение объема контактов с Ираном.

Теперь арабские страны готовы довольствоваться соблюдением Катаром шести общих принципов - в их числе приверженность борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также прекращение актов провокаций и подстрекательства.

Катар же ранее заявлял, что отказывается принять любые требования, которые угрожают его суверенитету или нарушают международное право.

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