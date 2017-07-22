Палестина заморозила все контакты с Израилем из-за Храмовой горы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разгневанные ужесточением мер безопасности на Храмовой горе палестинцы устроили столкновения с израильской полицией

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях. Поводом стала установка металлоискателей на священной для мусульман Храмовой горе, которая привела к вспышке насилия. В пятницу были убиты трое палестинцев и трое израильтян.

В своем телевизионном выступлении Аббас сказал, что официальные контакты с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Израиль объяснил их установку соображениями безопасности после того, как неделю назад возле Храмовой горы были убиты двое израильских полицейских.

Израильские власти запретили мужчинам в возрасте до 50 лет въезжать в Старый город Иерусалима.

Аббас в своем выступлении обвинил Израиль в попытке взять под контроль, священное как для мусульман, так и для иудеев.

В пятницу в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу произошли столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими силами безопасности. Три палестинца были убиты.

Как сообщают палестинские чиновники, сотни человек получили ранения в результате столкновений.

Волна насилия охватила Иерусалим после пятничных молитв, которые во многих местах проводились за пределами мечетей.

Тысячи верующих отказались подниматься на Храмовую гору через рамки металлоискателей, расстелили молельные коврики на улицах и стали молиться. В некоторых случаях молитвы переросли в столкновения с силами безопасности Израиля.

Вечером в пятницу стало известно о нападении на еврейское поселение к северу от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан, жертвами которого стали трое израильтян.

Вооруженный ножом палестинец смертельно ранил двух мужчин и женщин, сообщают израильские СМИ. Еще одна женщина была доставлена в больницу.

По неподтвержденным данным, нападавшим оказался житель соседней палестинской деревни, который проник в частный дом. Полиция стреляла в него, после чего нападавшего доставили в больницу. Его состояние неизвестно.

С конца 2015 года в Израиле зафиксирован всплеск нападений на израильтян со стороны палестинцев и израильских арабов. Всего за два года в результате таких нападений погибли 42 израильтянина.

За то же время были убиты более 240 палестинцев. По данным израильских властей, в большинстве случаев речь идет об участниках нападений на израильтян. Обе стороны конфликта обвиняют в эскалации насилия друг друга.