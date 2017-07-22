В США уволилась шеф полиции, чей подчиненный убил австралийку

Правообладатель иллюстрации FACEBOOK Image caption Погибшая Джастин Даймонд переехала переехала в США, чтобы выйти замуж

Начальник полиции Миннеаполиса Джени Харто подала в отставку после того, как один из ее офицеров застрелили безоружную жительницу Австралии. Джастин Даймонд сама вызвала полицейских, услышав женские крики, и получила пулю в живот.

Полицейский начальник сделала заявление об отставке в пятницу по просьбе мэра Бетси Ходжес, которая сказала, что она и жители города утратили доверие к Харто.

Проживавшая в США жительница Сиднея была убита на прошлой неделе. Ее гибель вызвала большой резонанс у нее на родине. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал произошедшее "необъяснимым" и "шокирующим убийством".

40-летняя австралийка сама позвонила в полицию, чтобы сообщить, что слышит крики женщины рядом со своим домом в престижном пригороде Миннеаполиса. Один из двух полицейских, прибывших по вызову, не выходя из полицейской машины, открыл огонь по Джастин Даймонд и убил ее.

Выстрелы прозвучали в тот момент, когда Даймонд подошла к полицейской машине, чтобы рассказать о предполагаемом изнасиловании.

Адвокат семьи Даймонд назвал смехотворными предположение о том, что полицейские могли почувствовать угрозу с ее стороны. Ранее начальник городской полиции говорила, что действия выстрелившего в живот женщине Мохамеда Нура шли в разрез тому, чему учат полицейских.

Сам полицейский отказался отвечать на вопросы следователей. Закон позволяет ему сделать это.

Во время трагического инцидента не работали видеокамеры, которые должны носить все полицейские Миннеаполиса, а камера, установленная в машине, не смогла зафиксировать момент убийства.

В среду полиция опубликовала расшифровку двух звонков Даймонд в службу 991, в которых она сообщала об услышанных ею женских криках. "Я не уверен, или она занималась сексом, или была изнасилована", - сказала австралийка оператору, перед тем как назвать свой адрес.

Джастин Даймонд переехала в США, чтобы выйти замуж.