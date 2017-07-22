Трамп заявил об "утечке разведданых" из-за статьи о Кисляке

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Трамп ранее обрушился с критикой на газету Washington Post и интернет-магазин Amazon

Президент США Дональд Трамп назвал "новой утечкой разведданых" статью Washington Post, посвященную послу России в США Сергею Кисляку. В материале утверждалось, что американская разведка перехватила донесения дипломата в Москву.

"Новая утечка разведывательной информации от Amazon Washington Post. На этот раз - против [генпрокурора США] Джеффа Сешнса. Все эти незаконные утечки об [экс-директоре ФСБ Джеймсе] Коми должны прекратиться", - написал Трамп в своем "Твиттере".

В материале Washington Post утверждалось, что разведка США перехватила донесения российского посла Сергея Кисляка в Кремль. В них, в частности, говорилось о содержании его встреч с Джеффом Сешнсом в 2016 году. Сешнс, который сейчас занимает должность генпрокурора США, был помощником Трампа.

Один из собеседников издания рассказал, что, согласно перехваченным данным, Кисляк и Шенс обсуждали вопросы, касающиеся позиции Трампа в отношении России, а также переспективы отношений двух стран в случае победы республиканца на выборах.

Трамп ранее обрушился с критикой на газету Washington Post и интернет-магазин Amazon, заявляя, что Amazon Washington Post - фейковые новости. Владеет газетой и крупнейшим интернет-магазином Джефф Безос. Он заявил, что не влияет на редакционную политику издания.

Сешнс официально не участвует в расследовании, касающемся возможного вмешательства России в американские выборы - в марте он взял самоотвод. WP весной сообщала о том, что Сешнс дважды встречался с Кисляком во время избирательной кампании Трампа. CNN сообщало, что между послом и помощником Трампа могла состоятся и третья встреча.

Демократы-конгрессмены обвиняют Сешнса в том, что тот якобы солгал под присягой, когда вступал в должность генпрокурора. Член конгресса считают, что тот должен был отчитаться о контактах с российским послом.

Сам Сешнс утверждает, что никогда не обсуждал с Кисляком вмешательство в избирательную кампанию и выборы в США в целом. Генпрокурор настаивает, что встречался с Кисляком как сенатор, а не в качестве помощника нынешнего президента Соединенных Штатов.

На последних слушаниях в Сенате, которые состоялись не минувшей неделе, Сешнс назвал "ужасной и мерзкой ложью" обвинения в том, что предвыборный штаб Трампа вступил в сговор с российскими официальными лицами.