Взятый в плен на Украине россиянин Агеев встретился с матерью

Правообладатель иллюстрации Odnoklassniki.ru Image caption В первом интервью после задержания Виктор Агеев рассказал, что является российским военнослужащим и подписал контракт в марте 2017 года

Мать россиянина Виктора Агеева, взятого в плен украинскими военнослужащими в Луганской области, прибыла на Украину и встретилась с сыном, который содержится в СИЗО города Старобельска.

На видеозаписи, опубликованной "Новой газетой", Светлана Агеева сидит рядом с сыном и отвечает на вопросы человека за кадром. В частности, она говорит, что очень скучает по сыну и хочет, чтобы он поскорее вернулся домой. По ее словам, на Украине она увидела человеческое отношение.

"Положа руку на сердце, я ожидала немножко другое. На самом деле, встретили, такой толерантный был прием, отношение было доброжелательное", - сказала Светлана Агеева.

Как сообщил корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин, который сопровождал Светлану Агееву из села Топчиха Алтайского края, свидание продлилось около часа.

"Виктор выглядит неплохо, но видно, что сильно переживает. Встреча с мамой для него оказалась почти сюрпризом, он только сегодня узнал, что мама приехала к нему. Четыре месяца они не виделись, - сообщил Каныгин. Его подробный рассказ опубликован на сайте издания.

12 июля Светлана Агеева обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать сына, а также выразила готовность поехать на Украину, чтобы лично участвовать в переговорах по его возможному обмену.

"Если вы помилуете моего ребенка, то для него это будет большой жизненный урок! Я просто уверена, что он сделает правильные выводы. Я надеюсь на ваше милосердие, - сказала она в видеообращении. - И если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка".

О задержании Виктора Агеева 27 июня сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в украинском министерстве обороны и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Мать Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили Би-би-си, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. Номер воинской части - 65246 - называли двое бывших сослуживцев Агеева.

Министерство обороны России отрицало, что в Луганской области был взят в плен действующий российский военнослужащий. В ведомстве заявили, что Агеев был уволен в запас в мае прошлого года, а на контрактную службу не поступал.

Между тием сам Виктор Агеев позднее рассказал в первом после задержания интервью украинскому телеканалу 1+1, что в марте 2017 года подписал контракт в Ростовской области и назвал номер своей воинской части 65246.