Британские врачи получают угрозы из-за неизлечимо больного младенца

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Чарли Гард родился 4 августа 2016 года, сейчас он не может слышать, видеть, плакать и глотать

Врачей лондонской больницы, специализирующейся на редких генетических заболеваниях, где находится неизлечимо больной 11-месячный мальчик Чарли Гард, атакуют угрозами, в том числе угрозами жизни, в связи с отказом от дальнейших попыток поддерживать жизнь ребенка.

"Тысячи оскорбительных сообщений были отправлены врачам и медсестрам, которые должны заботиться о больных детях", - говорится в заявлении руководителя больницы Great Ormond Street Мэри Маклеод.

"Многие из этих сообщений содержат угрозы, в том числе угрозы смерти", - добавила она.

По ее словам, медицинский персонал получает как онлайн-сообщения, так и сталкивается с агрессией на улице. Поэтому руководству больницы пришлось обратиться в полицию.

"Мы получили жалобы на неприемлемое поведение даже в самой больнице", - возмутилась Маклеод и пообещала добиваться привлечения виновных к ответственности.

По ее словам, врачи понимают интерес общественности к "душераздирающему" делу Чарли Гарда и высокий накал страстей, а также проявление симпатий к родителям ребенка, которые продолжают настаивать на продолжении лечения.

"Но какими бы сильными не были эмоции, это не может служить оправданием нарушению спокойствия пациентов и их семей", - добавила врач. Семья Чарли Гарда ранее также осуждала "отвратительные" угрозы в адрес медицинского персонала.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption У Чарли Гарда редчайшее заболевание - синдром истощения митохондриальной ДНК

Чарли Гард родился 4 августа 2016 года с очень редким генетическим заболеванием - синдромом истощения митохондриальной ДНК. Оно вызывает прогрессирующее атрофирование мускульной ткани и повреждение мозга.

Органы ребенка не обеспечиваются достаточной энергией для нормального функционирования. По словам врачей, на данный момент младенец не слышит, не видит, не может двигаться, плакать или глотать, а повреждения мозга уже необратимы.

Заболевание это настолько редкое, что, по мнению врачей, во всем мире им поражены всего 16 человек.

Врачи больницы Great Ormond Street считают, что медицина в этом случае бессильна. Они советовали родителям ребенка отключить его от аппарата по поддержанию жизнедеятельности.

Однако Конни Йейтс и Крис Гард начали сбор средств, чтобы отвезти сына в США, где разрабатываются способы экспериментального лечения. Им удалось собрать более 1,3 млн фунтов (около 1,7 млн долларов).

Родители также обратились в суд с просьбой обязать больницу не отключать их сына от системы искусственного жизнеобеспечения, чтобы "не лишать его последнего шанса".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Родители Чарли Гарда собрали более 1,3 млн фунтов пожертвований на экспериментальное лечение сына в США

В начале июля поддержку родителям Чарли Гарда выразили президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск. Понтифик призвал родителей до конца оставаться рядом с мальчиком, а Трамп говорил, что готов спасти ребенка, если это возможно.

Конни Йейтс и Крис Гард, потерпев поражение в британских судах, обратились с иском в Европейский суд по правам человека. Однако и он в конце июня поддержал решение медиков об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения.