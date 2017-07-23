Восемь тел нашли в грузовике на парковке в США: полиция считает, что это торговля людьми

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицию вызвал сотрудник супермаркета Walmart, он же дал воды людям в грузовике

Тела восьми человек, в том числе двоих детей, обнаружены в автомобиле на стоянке супермаркета Walmart в американском городе Сан-Антонио, штат Техас. Полиция считает, что речь идет о торговле людьми.

Всего в прицепе находились 38 человек, 20 из которых доставили в больницу в состоянии крайней степени обезвоживания.

В полиции Сан-Антонио рассказали, что один человек, находившийся в грузовике, подошел к сотруднику Walmart на стоянке и попросил воды. Представитель супермаркета дал человеку воды и вызвал полицию.

Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили тела восьми человек, пояснил начальник полиции Уильям Макманус.

Правообладатель иллюстрации SAN ANTONIO POLICE DEPARTMENT Image caption О подробностях произошедшего рассказали начальник полиции Уильям Макманус и руководитель пожарной службы Чарльз Худ

По словам представителя пожарных служб Чарльза Худа, в машине не работал кондиционер, не было воды, а в это время года температура воздуха в городе доходит до 37 градусов. Пульс у многих госпитализированных достигал 130 ударов в минуту - медики диагностировали тепловой удар, обезвоживание.

На данный момент известно, что водитель автомобиля задержан полицией - его имя не называется.

"Это ужасающий случай торговли людьми", - заявили в полиции.

Парковка, на которой обнаружили грузовик, находится примерно в 130 километрах от границы с Мексикой.

"Щит общества": как ловят торговцев людьми

В мае этого года стало известно, что иммиграционная и таможенная полиция США арестовала за несколько недель более 1300 человек в рамках масштабной операции против криминальных банд. Из них 900 - граждане США.

Правоохранительные органы искали участников криминальных сделок, связанных с контрабандой оружия, торговлей людьми и убийствами.

Тогда глава таможенной полиции Томас Хоман назвал уличные банды крупнейшей угрозой, с которой сталкивается американское общество.

В США с 2005 года проводится масштабная операция Community Shield ("Щит общества") против участников банд, связанных с наркоторговлей и торговлей людьми.

Китай, Россия и Афганистан - где больше случаев торговли людьми?

Президент США Дональд Трамп называл противодействие торговле людьми приоритетной задачей своей администрации.

По данным Госдепартамента США от июня 2017 года, 20 миллионов человек в разных странах стали жертвами контрабанды людьми и рабского труда, причем наибольшее число случаев зафиксировано в Китае.

По мнению экспертов Госдепа, Пекин широко эксплуатирует жителей Северной Кореи, которые приезжают в Китай на заработки.

По сведениям госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Россия также эксплуатирует рабочих из КНДР.

В докладе утверждается, что Афганистан, Малайзия, Катар и Мьянма предпринимают усилия для того, чтобы покончить с торговлей людьми.