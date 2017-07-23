В Москве началось шествие против ограничений интернета

Правообладатель иллюстрации AFP

На Страстном бульваре в Москве началась протестная акция против ограничений интернета.

Протестующие пройдут шествием по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также про проспекту Академика Сахарова, где состоится митинг. На акции присутствует корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников.

Смотрите его прямой репортаж в Фейсбуке Русской службы Би-би-си.

По данным СМИ, еще до начала митинга произошло первое задержание.