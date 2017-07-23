В Москве началось шествие против ограничений интернета
- 23 июля 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Email
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
На Страстном бульваре в Москве началась протестная акция против ограничений интернета.
Протестующие пройдут шествием по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, а также про проспекту Академика Сахарова, где состоится митинг. На акции присутствует корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников.
Смотрите его прямой репортаж в Фейсбуке Русской службы Би-би-си.
По данным СМИ, еще до начала митинга произошло первое задержание.