Адвокат: вопрос о помиловании Трампом самого себя не обсуждается

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сам Трамп утверждает, что у него есть полное право на помилование

Адвокат президента США Дональда Трампа заявил, что юридическая команда главы государства не пытается выяснить круг своих полномочий в области помилования.

"Я не знаю, откуда это взялось. Прощать просто нечего", - сказал Джей Секулов.

В субботу Трамп заявил, что у него есть все полномочия, чтобы помиловать кого угодно: о масштабах полномочий президенту рассказали его советники.

Это заявления было сделано в разгар уголовного расследования о предполагаемом сговоре между предвыборной кампанией Трампа и Россией.

Ранее на этой неделе газета Washington Post сообщила, что президент США якобы запросил информацию о том, насколько в его власти объявить о помиловании, чтобы свернуть расследование вероятного российского вмешательства в американские выборы, ведущееся спецпрокурором Робертом Мюллером.

Трамп, по некоторым данным, был в ярости, когда предметом расследования стали его ближайшие родственники, а также его финансы.

У президентов есть широкие возможность для помилования, и Трамп потенциально может ограничить возможности Мюллера для расследования.

В своем "Твиттере" Трамп написал: "Все согласны с тем, что у президента США есть полное право объявить о помиловании. Зачем об этом думать, если до сих пор единственное преступление - это утечки против нас. Фейковые новости".

"Тема помилования не обсуждается"

Но юрист президента Джей Секулов утверждает, что команда Трампа не рассматривает вопрос о помиловании.

"Мы не изучаем этот вопрос, потому что это не та проблема, с которой мы сейчас имеем дело", - сказал он в эфире американской телекомпании Эй-би-си.

Он отметил, что вопрос о том, может ли президент помиловать самого себя, остается открытым, но сугубо академическим: "Что касается вопроса - может ли президент помиловать самого себя - на этот счет идет дискуссия".

Представитель Демократической партии назвал крайне тревожными слухи о том, что Трамп может помиловать себя.

Американская коснтитуция предоставляют президенту право помилования, не уточняя круга лиц, на которых оно распространяется, и среди законоведов идут дебаты о том, включается ли в это число сам президент и члены его семьи.

По словам некоторых экспертов, "самопомилование" - это как если бы судья председательствовал на суде над самим собой. Но есть и те, кто считает, что Трамп может быть прав - хотя, вероятнее всего, это и не очень хорошая идея.

В американском разведсообществе бытует мнение, что Россия пыталась помочь Трампу стать президентом. Российская сторона всячески отвергает все обвинения, утверждая, что никакого сговора не было.