Зять президента Трампа Кушнер отрицает сговор с Россией

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кушнер отчитывается перед сенатом в понедельник, а во вторник его заслушают в палате представителей

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер намерен заявить сенатскому комитету, что ни он, ни кто-либо из предвыборного штаба Трампа не вступал в сговор с российскими представителями с целью повлиять на исход выборов.

Он будет утверждать, что не имел никаких предосудительных контактов с российской стороной и не получал от нее никаких средств в интересах своей предпринимательской деятельности.

Вступительная речь Кушнера была опубликована накануне заседания комитета сената, который параллельно с комитетом палаты представителей расследует возможное вмешательство Москвы в прошлые президентские выборы в США.

36-летний Кушнер занимает пост старшего советника президента и отвечал за цифровую стратегию избирательной кампании Трампа. Он женат на дочери Дональда Трампа Иванке.

Кушнер, который старается не "светиться" в СМИ, в понедельник выступит перед комитетом сената США по разведке, а затем во вторник отчитается уже перед комитетом конгресса.

"Я не вступал в сговор, и не знаю кого-либо, принимавшего участие в избирательной кампании, кто бы вступал в сговор с каким-либо иностранным правительством, - говорится в опубликованном в понедельник заявлении Кушнера, обращенном к обоим комитетам. - Что касается моих контактов с Россией или российским представителями во время предвыборной кампании, то они едва ли имели место".

Далее в заявлении Кушнер описывает свои короткие встречи с российским послом Сергеем Кисляком, а в самом конце упоминает о "четырех возможных контактах с российскими представителями".

Он упоминает о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой в июне прошлого года. Предположительно, она предлагала передать Кушнеру компрометирующий материал на Хиллари Клинтон.

Кушнер утверждает, что опоздал на эту встречу, понял, что ничего интересного там не обсуждается, и что это была "пустая трата времени".

"Я даже отправил электронное послание своему помощнику с этой встречи, после того как пробыл там минут 10 или около того, я написал: ты можешь позвонить мне на мобильный, мне нужен повод, чтобы уйти отсюда", - утверждает Кушнер.

По словам зятя Трампа, он не разговаривал с Весельницкой ни до, ни после этой встречи, и даже думать забыл о ней до тех пор, пока в июне не всплыла электронная переписка с участием сына Дональда Трампа.

"Ни разу во время встречи, на которой я присутствовал, не затрагивалась предвыборная кампания, эта встреча, насколько мне известно, не имела никаких последствий, я не помню, сколько людей на ней присутствовало (а также их имен), и мне ничего не известно о документах, которые на этой встрече были бы предложены или получены", - подчеркивает Кушнер.

По словам Трампа-младшего, на этой встрече также присутствовал бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, и никаких материалов, компрометирующих Хиллари Клинтон, им не передавали.

Ожидается, что на слушаниях в конгрессе Джаред Кушнер не воспользуется Пятой поправкой к конституции, дающей право не свидетельствовать против себя.

"Я готов поделиться информацией со следствием, - говорится в заявлении Кушнера. - Сегодня я продемонстрировал эту готовность и продолжу сотрудничество, поскольку мне нечего скрывать".

Ожидается также, что в понедельник Кушнера не станут принуждать давать показания под присягой. Однако все сказанное им может быть позже использовано против него и передано на рассмотрение специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США.

"Нам хотелось бы выяснить многое, - заявил член комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф. - И нам нужно покрыть значительное информационное поле".

Трамп-младший и Пол Манафорт должны были предстать перед конгрессом в среду, однако слушания были отсрочены на неопределенное время, пока юристы оговаривают материалы и темы обсуждения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп категорически отрицает предосудительные связи с Россией

В свою очередь Дональд Трамп неизменно отрицает какой-либо сговор с Москвой.

В воскресенье он написал очередной твит против расследования: "Пока фальшивая охота на российских ведьм продолжается, две группы смеются над этим поводом отыграться за проигранные выборы, это демократы и русские!"

Россия также настойчиво отрицает свое вмешательство в ход американских выборов.