В Швейцарии неизвестный напал на прохожих с бензопилой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Центральная часть города полностью перекрыта полицией

По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с бензопилой на прохожих в швейцарском городе Шаффхаузен на севере страны.

Как сообщается, два человека получили серьезные ранения.

Нападение произошло около 10:40 по местному времени в районе старого города. Нападавшему удалось скрыться.

Центральная часть Шаффхаузена, находящегося на границе с Германией, в настоящее время оцеплена полицией, которая ведет поиски нападавшего.

На месте находится большое число сотрудников экстренных служб, на место также прибыл спасательный вертолет.

Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия.