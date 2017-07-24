В Швейцарии неизвестный напал на прохожих с бензопилой
По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с бензопилой на прохожих в швейцарском городе Шаффхаузен на севере страны.
Как сообщается, два человека получили серьезные ранения.
Нападение произошло около 10:40 по местному времени в районе старого города. Нападавшему удалось скрыться.
Центральная часть Шаффхаузена, находящегося на границе с Германией, в настоящее время оцеплена полицией, которая ведет поиски нападавшего.
На месте находится большое число сотрудников экстренных служб, на место также прибыл спасательный вертолет.
Жителей города попросили не приближаться к месту происшествия.