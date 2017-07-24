Россиянину вернули дочь, которую пытались увезти в Сирию

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Несмотря на боевые потери, членам ИГ по-прежнему удается вербовать людей по всему миру

Шестилетняя девочка, задержанная вместе с матерью и ее гражданским мужем на границе Сирии и Турции, была передана родному отцу.

Мать девочки Светлана Уханова со своим вторым мужем и двумя детьми, предположительно, пыталась нелегально переправиться в Сирию, на территорию, контролируемую боевиками запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".

История получила широкий резонанс после того, как родной отец девочки Сергей Уханов, с которым ее мать находится в разводе, публично обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

О том, что девочку вернули отцу, стало известно в понедельник. Первым о возвращении ребенка сообщил сам Рамзан Кадыров.

Он опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором Уханов благодарит его за помощь.

"Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребёнка на родину", - написал Кадыров.

"Да, ребенок со мной… Чувствует себя хорошо, вот она сидит рядом со мной, хочет мороженого", - позже рассказал сам Уханов РИА Новости.

Он добавил, что пока находится в Турции, но в ближайшее время вернется с дочерью в Россию.

Правообладатель иллюстрации kadyrov_95 Image caption Кадыров опубликовал видео, где Уханов рядом с дочерью (в центре) благодарит его за помощь

Видеообращение

Уханов записал видеообращение к Кадырову 17 июля. Мужчина говорил, что обращался во все СМИ, но безрезультатно.

"Рамзан Ахматович, обращаюсь именно к вам с просьбой о помощи - вытащить моего несовершеннолетнего ребенка из миграционной тюрьмы. Так как вы отец, вы должны меня понять. Бьюсь во все СМИ, пытаюсь что-то сделать, у меня это с трудом получается - пока безрезультатно", - заявил он.

"Мне бывшая супруга не отдает сама ребенка. Сегодня с ней общался: она боится возвращаться в Россию, поэтому будет в любом случае уезжать в третью страну", - говорит в своем обращении Уханов.

Вскоре на сайте главы Чечни появилось заявление, что Кадыров поручил выяснить ситуацию с ребенком и предпринять необходимые шаги для того, чтобы девочка оказалась в России.

Турецкие официальные лица пока не дают комментариев относительно ситуации с девочкой и ее семьей.