Россиянину вернули дочь, которую пытались увезти в Сирию
Шестилетняя девочка, задержанная вместе с матерью и ее гражданским мужем на границе Сирии и Турции, была передана родному отцу.
Мать девочки Светлана Уханова со своим вторым мужем и двумя детьми, предположительно, пыталась нелегально переправиться в Сирию, на территорию, контролируемую боевиками запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".
История получила широкий резонанс после того, как родной отец девочки Сергей Уханов, с которым ее мать находится в разводе, публично обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
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О том, что девочку вернули отцу, стало известно в понедельник. Первым о возвращении ребенка сообщил сам Рамзан Кадыров.
Он опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором Уханов благодарит его за помощь.
"Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребёнка на родину", - написал Кадыров.
"Да, ребенок со мной… Чувствует себя хорошо, вот она сидит рядом со мной, хочет мороженого", - позже рассказал сам Уханов РИА Новости.
Он добавил, что пока находится в Турции, но в ближайшее время вернется с дочерью в Россию.
Видеообращение
Уханов записал видеообращение к Кадырову 17 июля. Мужчина говорил, что обращался во все СМИ, но безрезультатно.
"Рамзан Ахматович, обращаюсь именно к вам с просьбой о помощи - вытащить моего несовершеннолетнего ребенка из миграционной тюрьмы. Так как вы отец, вы должны меня понять. Бьюсь во все СМИ, пытаюсь что-то сделать, у меня это с трудом получается - пока безрезультатно", - заявил он.
"Мне бывшая супруга не отдает сама ребенка. Сегодня с ней общался: она боится возвращаться в Россию, поэтому будет в любом случае уезжать в третью страну", - говорит в своем обращении Уханов.
Вскоре на сайте главы Чечни появилось заявление, что Кадыров поручил выяснить ситуацию с ребенком и предпринять необходимые шаги для того, чтобы девочка оказалась в России.
Турецкие официальные лица пока не дают комментариев относительно ситуации с девочкой и ее семьей.