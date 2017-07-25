Как Германии удается быть "за" и "против" антироссийских санкций

Правообладатель иллюстрации TASS/PA Image caption По словам экспертов, Евросоюз воспринимает американские санкции против России как угрозу непосредственно самому ЕС

Германия призывает Европейский союз расширить санкции против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в Крым, утверждают источники агентства Рейтер.

В то же время Европейская комиссия планирует в среду провести заседание, на котором будут обсуждаться меры противодействия введению новых антироссийских санкций со стороны США.

Один из вариантов развития событий - это признание ограничений, вводимых Вашингтоном, недействующими на территории ЕС.

Русская служба Би-би-си спросила экспертов о том, как и почему в Евросоюзе (и, в особенности, у немецких властей) уживается такая двойственная позиция - желание ввести новые санкции против России и одновременно категорическое несогласие с американскими санкциями.

Александр Рар, немецкий журналист, научный директор Германо-Российского форума:

Американцы, вернее, сенат и конгресс, требуют очень жестких санкций в отношении России. Причем за дела, которые европейцев не касаются. Санкции вводятся из-за российской политики в Сирии и из-за якобы вмешательства в американскую избирательную кампанию. Повторяю: это не европейские санкции.

Но Запад не хочет подавать сигнал, что он раскалывается на вопросе российских санкций. Поэтому Германия предлагает свою формулу новых санкций. Скажем, санкций-лайт, очень слабых. Чтобы не участвовать в подавлении российской экономики.

Как я это понимаю, страны Евросоюза вводят санкции за определенные действия России: Крым - одна череда санкций, а потом вторая. Третья череда - самая жесткая - была введена за действия на востоке Украины, когда сбили самолет. Их готовы также убрать, если Россия начнет сотрудничать, как Запад этого хочет, на востоке Украины.

Санкции не имеют целью подавить российскую экономику. Кстати, поэтому европейцы не вводили санкции в газовом секторе, как это делают американцы. Причем не Трамп, а сенаторы и конгресс. Там, собственно, игры, которые направлены против своего собственного президента, это все очень сложно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скандал вокруг турбин Siemens в итоге может привести к новым санкциям от всего Евросоюза

Германия не хочет полной имплементации американских санкций, потому что они абсолютно ужасные. Если они будут приняты в этой редакции - они также будут направлены против очень крупных немецких компаний, которые десятилетиями работают в газовом секторе с Россией. Поэтому, я думаю, тут впереди еще новый конфликт. Между Америкой, Германией и теми странами, которые просто считают невозможным наказывать свои собственные фирмы за то, что они работают с Россией.

Юрий Федоров, пражский независимый аналитик:

Siemens, то есть Германия, германское правительство, германские политические круги, хотят ввести санкции против России из-за этого скандала с турбинами Siemens, которые не должны были попасть в Крым.

Для этого эти санкции должны распространяться на тех людей, те компании, которые могли устроить вот эту сделку, и вообще имеют плохую историю, связанную с деятельностью в Крыму. Здесь круг тех субъектов, против которых вводятся санкции, довольно узкий.

В то же время те санкции, которые США предлагают ввести против России, гораздо более объемные - это раз. И во-вторых, они включают в себя возможность введения американских санкций против компаний третьих стран, в том числе и европейских, которые эти санкции нарушают.

То есть, грубо говоря, если компания, например BP, будет сотрудничать с Россией в освоении, скажем, арктических источников и месторождений нефти, то BP попадает под американские санкции и может очень сильно, как говорят сегодня в России, попасть на деньги, то есть заплатить очень крупные штрафы, исчисляемые миллиардами долларов.

Вот это беспокоит европейцев, потому что они оказываются в зависимости от того, какие шаги посчитает нужным принять Вашингтон - будь то Белый дом или конгресс, потому что, насколько я понимаю, по этому новому закону инициировать введение санкций может и конгресс. Хотя вводить их должен президент.

Вот в этом, как я понимаю, суть сегодняшних разногласий с Вашингтоном и европейскими столицами.

Санкции накладываются не только Германией, должны вводиться санкции, обязательные для всех членов Евросоюза. Но тогда получается такая картина: обидели немецкую корпорацию, в данном случае Siemens, но могут обидеть и какую-нибудь другую. В результате этой обиды французские корпорации вынуждены будут также отказываться от своих каких-то проектов в России.

Дело не только в доверии, но и дело в том, что французская корпорация вынуждена будет принимать те же самые санкции и наступать на горло собственными интересам, потому что так захотело германское правительство. Вот в этом противоречия, которые могут быть внутри Евросоюза. Но посмотрите сами, они примерно такие же по своей структуре, по своему характеру, как и те противоречия, которые возникают между американцами и европейцами в связи с санкциями против России.

На уровне высших органов Европейского союза должны быть найдены такие формулировки и такие процедуры, которые устраивают все страны. Но введение санкций, я думаю, неизбежно.

Ульф Шнайдер, основатель и управляющий партнер Schneider Group:

Действительно выглядит, как непонятное противоречие. С одно стороны [страны ЕС] считают, что то, что произошло с турбинами Siemens - это нарушение, с другой стороны считают, что новые санкции со стороны США - это не против России, а, наверное, это больше против Евросоюза. Это моя интерпретация.

Потому что эти новые санкции США выглядят так, [что они нужны для того], чтобы страны Евросоюза, включая Германию, не могли провести проект "Северный поток - 2". Это один из исходов таких санкций.

Я лично очень критично рассматриваю санкционный режим, экономические санкции. Потому что, в общем, я считаю, что экономическая связь между странами именно во время сложного политического периода играет очень важную роль. Я очень сомневаюсь, что экономические санкции имеют смысл во время политических конфликтов.