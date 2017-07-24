Как работает "сжимфляция": меньший объем за те же деньги

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Рулоны туалетной бумаги Andrex становятся все короче

Британское управление национальной статистики заявило, что так называемой "сжимфляции" (shrinkflation) подверглись 2529 всевозможных продуктов питания и потребительских товаров, включая шоколад, кофе, фруктовые соки и туалетную бумагу, которые продаются в более "экономичной" упаковке.

Некоторые производители, признавая факт уменьшения пачек своих товаров, оправдывают это тем, что качество их товаров улучшилось.

Часть из них объясняет необходимость уменьшать размер упаковки ростом цен на сырье из-за "брексита", однако национальное статуправление называет эти доводы несостоятельными.

Одновременно, как свидетельствуют официальные данные, 614 товаров с 2012 по 2017 год увеличились в размерах.

В статуправлении сообщили, что феномен "сжимфляции" не влияет на общие показатели инфляции в стране. В то же время в категории бакалейных товаров и кондитерских изделий показатели инфляции, пересчитанные с учетом сжатия размеров упаковки, оказались заметно выше.

С 2012 года уровень инфляции цен на шоколад с учетом уменьшившихся пачек оказался на 1,22 процентных пункта выше. Как свидетельствуют официальные данные, тысячи товаров, продающихся в Британии, за последние пять лет ужались в размерах, при этом не изменившись в цене.

Например, рулон туалетной бумаги, производимой одной из самых популярных фирм, Andrex, которая рекламируется как "мягкая, крепкая и длинная" на фоне знаменитой картинки с щенком лабрадора, ужался с первоначальных 280 листов сперва до 240, а совсем недавно - до 221 листа, установили журналисты из издания Which?, отстаивающего права потребителей.

В самой компании Andrex сказали Би-би-си, что хоть рулон и уменьшился, сама бумага стала гораздо лучше.

"Уменьшение рулона на несколько листов позволило нам осуществить многомиллионные инвестиции в улучшение потребительских свойств товара, без чего это было бы невозможно", - заявил пресс-секретарь компании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Покупатели часто не замечают. что бутылки и пачки стали немного меньше

В компании также добавили, что не диктуют розничным продавцам, по какой конечной цене выставлять товар.

Размер имеет значение

Десятки наименований шоколадных батончиков и других сладостей также ощутимо уменьшились в объеме за последние годы. Пачка сладких драже в шоколадной глазури Maltesers, например, ужалась на 15% - со 121 до 103 граммов.

Image caption Батончики KitKat и шоколадные драже Maltesers незаметно "худеют"

Производящая их компания Mars объяснила, что таким образом делает продукт более доступным для потребителей.

Некоторое время назад производители шоколадок Toblerone несколько видоизменили их характерную форму, увеличив зазоры между треугольниками, что позволило незаметно уменьшить вес батончика на 12%.

Image caption Зазоры между знаменитыми "горными пиками" Toblerone стали больше, а вес продукта - меньше

Производящая их компания Mondelez, комментируя этот шаг, заявила, что пошла на это, чтобы цена шоколадки оставалась доступной для покупателей. По заявлению компании, она вынуждена компенсировать рост цен на различные ингредиенты.

Однако британское статуправление подвергло сомнению утверждения производителей о якобы имеющем место росте цен на сырье.

Цена импортируемого сахара в Европе неуклонно падает с 2014 года и в марте 2017-го достигла рекордно низкой отметки, свидетельствуют данные ОНС.

Цена какао-бобов - еще одного крупного ингредиента в шоколадных изделиях, - достигнув пика в 2015 году, за последний год резко упала.

Управление национальной статистики также опровергло утверждения о том, что в "сжимфляции" последнего времени повинен "брексит", даже несмотря на то, что он внес свой вклад на повышение цены отдельных импортируемых товаров.

"Наш анализ не выявил никаких значимых изменений после состоявшегося референдума, которые бы указывали на влияние "брексита" на цены", - говорится в заявлении статистического управления.