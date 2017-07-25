Шахтеры подали иск к главе ВЦИОМ за слова о "15% дерьма"

Правообладатель иллюстрации Fyodor Larin/tass Image caption Ростовские шахтеры, уже год требующие выплаты зарплат, обиделись на слова директора ВЦИОМ про "дерьмо"

Останкинский суд Москвы принял иск инициативной группы бывших работников шахт города Гуково к генеральному директору ВЦИОМ Валерию Федорову, который в эфире телеканала "Дождь" назвал дерьмом часть выходящих на протесты россиян.

Вторым ответчиком в иске значится телеканал "Дождь". Истцы требуют от Федорова извинений, а от "Дождя" - публикации опровержения. Какой-либо денежной компенсации истцы не требуют.

Иск инициативной группы из пяти человек опубликован на сайте Центра экономических и политических реформ. Истцы - пятеро бывших работников обанкроченных гуковских шахт - считают, что заявление Федорова содержит "публичное оскорбление многочисленной социальной группы, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить".

"Из высказываний Федорова следует, что мы, будучи не согласны с курсом президента РФ, являемся "дерьмом" и людьми, не любящими свою родину. [...] Мы, в свою очередь, уверены, что отождествлять любовь к родине и лояльность президенту, независимо от проводимого им курса, нельзя", - продолжают истцы.

Доверенное лицо шахтеров, член КПРФ Валерий Дьяконов между тем говорит, что протестующие не пытались связаться с телеканалом напрямую, так как уверены, что "Дождь" откажется дать им возможность выразить свою позицию.

"Пусть "Дождь" повторит теперь уже наше мнение. Он же добровольно не захочет повторить", - говорит Дьяконов.

Протесты и проценты

12 июня нынешнего года сторонники оппозиционера Алексея Навального устроили протест на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции, посвященный дню россии.

Телеведущий Соловьев тогда заявил, что количество принявших участие в протесте примерно соответствовало двум процентам от количества посетителей фестиваля.

"То есть вечные два процента дерьма. И вот эти два процента дерьма считают, что они здесь - власть?!" - вопрошал Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" на следующий день после акции. Также он назвал протестовавших "мерзскими подонками" и "детьми коррупционеров".

В интервью "Дождю", вышедшем в эфир 28 июня, Федоров согласился с тезисом телеведущего. Он оговорился, что выражает свое личное мнение.

"Вот моя личная позиция, что такого, извините, "дерьма" гораздо больше", - заявил он, добавив, что людей, готовых "протестовать по поводу и без повода" в России около 15%.

На уточняющий вопрос ведущей Федоров ответил, что не имеет в виду всех россиян, выходящих на протесты, а только людей, критически настроенных по отношению к Владимиру Путину.

"Но все-таки, возвращаясь к оценкам, сколько же их было, вообще порядка 15%, по нашим данным, довольно устойчивая цифра, это те, кто настроены негативно по отношению к курсу Владимира Путина, к его режиму и отчасти к его персоне", - сказал он.

Протест шахтеров

Подавшая иск в отношении главы ВЦИОМ инициативная группа представляет бывших работников обанкроченных шахт компании "Кингкоул" - "Алмазная", "Гуковская", "Ростовская" и "Замчаловская", находящихся в городе Гуково Ростовской области.

Работники шахт утверждают, что в процессе банкротства компании ее менеджмент пренебрег обязательством выплатить шахтерам задолженность по зарплате.

Правообладатель иллюстрации fyodor larin/tass Image caption Шахтеры несколько раз обращались в администрацию президента

"Они сделали вид, что потеряли документы. У нас все сохранено. Посчитали все - 91 миллион [рублей] должны основной задолженности по заработной плате и 374 млн [рублей] должны по всевозможным выплатам обязательным - алименты, премия, 15% за отработанные годы в шахте, 20% потеря здоровья", - рассказал Дьяконов.

По официальным данным, на 27 июня 2017 года общая сумма выплат шахтерам составляла 296,4 млн рублей.

Акции протеста в форме пикетов гуковской администрации продолжаются уже больше года. По словам Дьяконова, в ближайшее время протестующие планируют в знак протеста перекрыть автотрассу "Кавказ-Москва" либо заблокировать железнодорожные пути.