Российский трехкратный чемпион мира по хоккею попался на допинге

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В допинг-пробе Зарипова нашли вещества класса стимуляторов, диуретиков и маскирующих агентов

Нападающий хоккейного клуба "Ак Барс" Данис Зарипов отстранен на два года от участия в соревнованиях из-за применения допинга, сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

Зарипова отстранили до 22 мая 2019 года. В его допинг-пробе обнаружили вещества, относящиеся к классу стимуляторов, диуретиков и маскирующих агентов.

Он не единственный, кто сдал положительные допинг-пробы. Кроме Зарипова допинг нашли у защитника "Адмирала" Андрея Конева и защитника "Медвешчака" Дерека Смита. Смит отстранен до сентября 2018 года, Конев - до октября 2017 года.

Агентство "Р-Спорт" отмечает, что допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона 2016/17 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а также с привлечением нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных ВАДА.

Зарипов - единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина. Дважды он завоевал его в составе "Ак Барса" (в 2009 и 2010 годах), и дважды - в составе магнитогорского "Металлурга" (в 2014 и 2016 годах). 36-летний Зарипов также является трехкратным чемпионом мира в составе российской сборной.