Банк "Югра" подал в суд на центробанк России
Банк "Югра" подал в Арбитражный суд Москвы иск к центробанку России, который ранее ввел в "Югре" временную администрацию и отказался отменять это решение по требованию генпрокуратуры.
Иск зарегистрирован в картотеке суда 24 июля и пока не принят к производству.
Из заявления "Югры", которое размещено в картотеке Арбитражного суда, не ясно, какие именно действия ЦБ пытается оспорить банк.
При этом газеты "Коммерсант" и "Ведомости" пишут, что банк требует признать незаконными решения и действия центробанка.
Ни в банке "Югра", ни в Банке России не смогли опертативно прокомментировать Русской службе Би-би-си подачу иска и его содержание.
Скандал вокруг "Югры", который входит в тридцатку крупнейших банков России, начался 10 июля этого года: тогда ЦБ ввел в банке временную администрацию на полгода.
Регулятор объяснил свое решение тем, что обнаружил в "Югре" признаки вывода активов, махинаций с вкладами и недостоверной отчетности.
Несколько дней спустя, 19 июля, генпрокуратура опротестовала решение ЦБ, заявив, что приказы банка были изданы безосновательно. Прокуратура потребовала приостановить работу временной администрации и процесс выплат вкладчикам.
Консультации центробанка и Агентства по страхованию вкладов длились до полуночи того же дня, но в итоге они решили выплатить деньги вкладчикам. ЦБ не выполнил и другое требование генпрокуратуры: временная администрация продолжила работу в "Югре".
Эксперты назвали случившееся первым в истории страны случаем противостояния центробанка с прокуратурой. Сообщалось, что после решения продолжить выплаты прокуратура заинтересовалась руководством АСВ и пригрозила ему ответственностью.