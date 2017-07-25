Банк "Югра" подал в суд на центробанк России

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Банк "Югра" подал в Арбитражный суд Москвы иск к центробанку России, который ранее ввел в "Югре" временную администрацию и отказался отменять это решение по требованию генпрокуратуры.

Иск зарегистрирован в картотеке суда 24 июля и пока не принят к производству.

Из заявления "Югры", которое размещено в картотеке Арбитражного суда, не ясно, какие именно действия ЦБ пытается оспорить банк.

При этом газеты "Коммерсант" и "Ведомости" пишут, что банк требует признать незаконными решения и действия центробанка.

Ни в банке "Югра", ни в Банке России не смогли опертативно прокомментировать Русской службе Би-би-си подачу иска и его содержание.

Скандал вокруг "Югры", который входит в тридцатку крупнейших банков России, начался 10 июля этого года: тогда ЦБ ввел в банке временную администрацию на полгода.

Регулятор объяснил свое решение тем, что обнаружил в "Югре" признаки вывода активов, махинаций с вкладами и недостоверной отчетности.

Несколько дней спустя, 19 июля, генпрокуратура опротестовала решение ЦБ, заявив, что приказы банка были изданы безосновательно. Прокуратура потребовала приостановить работу временной администрации и процесс выплат вкладчикам.

Консультации центробанка и Агентства по страхованию вкладов длились до полуночи того же дня, но в итоге они решили выплатить деньги вкладчикам. ЦБ не выполнил и другое требование генпрокуратуры: временная администрация продолжила работу в "Югре".

Эксперты назвали случившееся первым в истории страны случаем противостояния центробанка с прокуратурой. Сообщалось, что после решения продолжить выплаты прокуратура заинтересовалась руководством АСВ и пригрозила ему ответственностью.