Компания Michael Kors купила обувной бренд Jimmy Choo за $1,1 млрд

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Гонконгский производитель модной одежды и сумок Michael Kors Holdings приобрел британский элитный обувной бренд Jimmy Choo. Сумма сделки оценивается в 896 млн фунтов (1,1 млрд долларов).

Jimmy Choo объявила о поиске покупателя в апреле этого года. В последние годы продажи компании падали.

Согласно условиям сделки, британский бренд станет подразделением Michael Kors.

"Нам нравится гламурный стиль дизайнов Jimmy Choo и то, как они задают тренды. Мы ждем, когда Jimmy Choo присоединится к нашей элитной группе", - заявил основатель и совладелец Michael Kors Holdings Майкл Корс.

План продажи британского бренда поддержал главный акционер Jimmy Choo, компания JAB Holdings.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Малайзийский дизайнер Джимми Чу - основатель британского бренда

В заявлении Michael Kors говорится, что слияние компаний, как ожидается, должно значительно повысить продажи Jimmy Choo, а также расширить ассортимент товаров компании.

В компании также надеются на расширение числа моделей мужской обуви и на более активный выход Jimmy Choo на мировые рынки, в первую очередь азиатские.

Jimmy Choo производит обувь премиум-класса и другие предметы роскоши с 1996 года. У компании 150 магазинов по всему миру.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рост продаж Jimmy Choo в последние годы стал замедляться

Туфли Jimmy Choo можно нередко увидеть на "красных дорожках".

В частности, этой обуви отдавали предпочтение Дженнифер Лопес, Бейонсе, Эмма Стоун и герцогиня Кембриджская Кейт.

Но в последние годы рост продаж Jimmy Choo стал замедляться. Если три года назад компания отчиталась о росте продаж на 12% по сравнению с предыдущим годом, тот теперь этот показатель составляет всего 2%.