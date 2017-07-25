Элис Купер нашел в кладовке картину Энди Уорхола стоимостью $10 млн

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Купер и Уорхол познакомились в 1970-х годах в Нью-Йорке

Американский рок-музыкант Элис Купер обнаружил в кладовке у себя дома забытую картину художника Энди Уорхола, которая более 40 лет пролежала среди гастрольного оборудования.

Купер признался, что просто забыл про работу Уорхола "Маленький электрический стул", подаренную ему еще в 1970-х годах.

"Это было время рок-н-ролла, никто из нас не думал ни о чем", - сказал бывший агент Купера Шэп Гордон.

Еще одна версия этой картины Уорхола в 2014 году была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 10,5 млн долларов.

Как пишет британская газета Guardian, найденная картина была частью серии Уорхола "Смерть и Отчаяние", ее нашли свернутой в трубку вместе с реквизитом для выступлений 1970-х годов.

Водоворот наркотиков и выпивки

Именно тогда и познакомились Купер и Уорхол.

"Это был водоворот наркотиков и выпивки", - описывает это время Шэп Гордон.

По словам менеджера, Купер переехал в Нью-Йорк со своей подругой Синди Ланг и познакомился с Уорхолом в знаменитом нью-йоркском ночном клубе Studio 54.

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Позднее Ланг попросила Гордона купить картину Уорхола от своего имени за 2,5 тыс. долларов и планировала подарить ее Куперу на день рождения.

"Элис говорит, что помнит разговор с Уорхолом по поводу картины. Он думает, что это было на самом деле, однако не может поклясться в этом на Библии", - отмечает Гордон в беседе с Guardian.

Однако местонахождение картины в итоге раскрыл не сам Купер, а его мать.

"Мы поговорили с матерью Элиса, которая сказала, что она (картина) может все еще быть на складе", - рассказал Гордон Си-эн-эн, отметив, что на поиски картины ушло почти полгода.

По его словам, в 1970-е годы эта работа не считалась особенно ценной, так как в то время "Энди Уорхол еще не был Энди Уорхолом".

Подлинность работы была подтверждена экспертом по творчеству Уорхола Ричардом Полски.

"Вы бы видели лицо Элиса, когда пришла оценка Ричарда Полски. У него челюсть упала и он спросил меня: "Да ладно! И это мое?!"