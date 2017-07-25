25-й фильм "бондианы" выйдет в 2019 году. Но кто сыграет Бонда?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дэниел Крейг сыграл роль Джеймса Бонда в четырех фильмах

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится в ноябре 2019 года, сообщили продюсеры "бондианы". Назания у картины пока нет, участие в ней Дэниела Крейга пока также не подтверждено.

Сценаристами новой серии "бондианы" станут Нил Первис и Роберт Уэйд, которые работали над сценариями шести последних картин о Бонде.

Продюсерами картины снова выступят Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.

По информации Би-би-си, исполнитель роли Бонда в четырех последних фильмах Дэниел Крэйг пока не подписал контракт об участии в проекте, однако газета New York Times сообщает, что его возвращение к роли - это "решенный вопрос".

Согласно данным букмекерской конторы Coral, возвращение Крэйга к роли Бонда оценивается с вероятностью 1 к 5. При этом некоторые также ставят на Тома Харди и Эйдена Тернера в качестве новых Бондов.

Картина "007: Координаты "Скайфолл" с участием Крейга в 2012 году стала самым кассовым фильмом в Британии за всю историю, однако позднее лидерство перешло к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы".

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