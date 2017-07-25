25-й фильм "бондианы" выйдет в 2019 году. Но кто сыграет Бонда?
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде состоится в ноябре 2019 года, сообщили продюсеры "бондианы". Назания у картины пока нет, участие в ней Дэниела Крейга пока также не подтверждено.
Сценаристами новой серии "бондианы" станут Нил Первис и Роберт Уэйд, которые работали над сценариями шести последних картин о Бонде.
Продюсерами картины снова выступят Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.
По информации Би-би-си, исполнитель роли Бонда в четырех последних фильмах Дэниел Крэйг пока не подписал контракт об участии в проекте, однако газета New York Times сообщает, что его возвращение к роли - это "решенный вопрос".
Согласно данным букмекерской конторы Coral, возвращение Крэйга к роли Бонда оценивается с вероятностью 1 к 5. При этом некоторые также ставят на Тома Харди и Эйдена Тернера в качестве новых Бондов.
Картина "007: Координаты "Скайфолл" с участием Крейга в 2012 году стала самым кассовым фильмом в Британии за всю историю, однако позднее лидерство перешло к фильму "Звездные войны: Пробуждение силы".
Как исполнители роли Бонда приходили и уходили из проекта
- Первый исполнитель роли суперагента Шон Коннери решил уйти из киносериала в 1967 году после фильма "Живешь только дважды", однако продюсеры уговорили его вернуться в проект через четыре года, пообещав рекордный по тем временам гонорар в 1,25 млн долларов за роль в ленте "Бриллианты навсегда".
- Второй Бонд - Джордж Лэзенби - снялся лишь в одном фильме "На секретной службе Ее величества" (1969), после чего вышел из проекта из-за ссоры с продюсерами и негативных отзывов зрителей. По другим данным, агент Лэзенби отсоветовал ему подписывать контракт сразу на семь фильмов, так как посчитал, что в 1970-х годах образ Бонда потеряет популярность.
- Пирс Броснан и Тимоти Далтон одновременно претендовали на роль Бонда в 1986 году, после ухода из проекта предыдущего исполнителя - Роджера Мура. Сначала продюсеры предложили роль Броснану, однако он отказался из-за участия в другом проекте, и Бонда сыграл Далтон. В 1995 году Броснан все же пришел в "бондиану" и сыграл суперагента в четырех фильмах.