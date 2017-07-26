Пациентам интерната в Москве пообещали вернуть квартиры

Правообладатель иллюстрации ELENA PALM/TASS Image caption Внутри здания психоневрологического интерната

Мэрия Москвы пообещала через суд добиться возвращения квартир пациентам психоневрологического интерната (ПНИ) № 30 Роману Богомолову и Елене Ильинской. Накануне сообщалось, что квартиры москвичей переоформлены на двух женщин, якобы связанных с депутатом Мосгордумы Алексеем Мишиным. Ранее он возглавлял интернат.

Как сообщило издание "Медуза", Мишин был опекуном Богомолова и Ильинской, которые признаны недееспособными. По данным издания, он в итоге дал согласие на то, чтобы от имени пациентов могла действовать сотрудница интерната Елена Караваева.

В публикации утверждалось, что Караваева аключила два договора о пожизненной ренте, согласно которым квартиры жильцов ПНИ после их смерти должны перейти в собственность Светланы Дасаевой и Кристины Волковой. Взамен Богомолов и Ильинская ежемесячно получают 15 тысяч рублей.

Дасаева, по информации "Медузы", является помощницей Мишина, а Волкова - дочь одной из бывших сотрудниц интерната. Согласно данным реестра недвижимости, квартиры Богомолова и Ильинской уже принадлежат Дасаевой и Волковой.

Нарушение свобод

После публикации издания Алексей Мишин возмутился поведением сотрудников интерната, назвав их нарушением демократических свобод и ценностей.

"Как можно предоставлять журналистам документы - имена и фамилии людей с психическими расстройствами, их личные дела, где указаны диагнозы, описано все их имущество?" - сказал он изданию РБК.

Теперь Мишин планирует подать депутатские запросы в следственные органы в связи с разглашением персональных данных недееспособных граждан.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников рассказал ТАСС, что департамент труда и соцзащиты населения Москвы сейчас пытается оспорить в суде право Караваевой сдавать квартиры по договору пожизненной ренты.

Правообладатель иллюстрации GOOGLE Image caption Депутат Мишин был директором интерната всего год

"Случай вызвал много подозрений, - отметил Печатников. - Могу сказать две вещи. Первое, формальных нарушений закона там нет, но тем не менее уже в феврале департамент соцзащиты подал иск по Ильинской о расторжении договора пожизненной ренты, переведя эту историю уже в юридическую плоскость. Но суд отказал в расторжении этого договора, и сейчас они подали на апелляцию".

Печатников добавил, что власти Москвы занимаются возникшей ситуацией уже несколько месяцев. Заммэра уточнил, что документы, касающиеся квартиры Богомолова, будут поданы в суд на следующей неделе.

"Если суд решит, что они нарушили закон и совершили мошенничество, может быть от административной до уголовной ответственности", - сказал Печатников, пообещав проводить в столичных ПНИ проверки "по выявлению аморальных действий в отношении недееспособных".

Заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский, комментируя произошедшее, призвал "не вешать ярлыки" на участников сделки.

39-летний Алексей Мишин был директором ПНИ № 30, расположенного на юге Москвы, c 2011 по 2012 год. В 2014 году он был избран в Московскую государственную думу. Входит в постоянное депутатское объединение "Моя Москва".