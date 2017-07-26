Адвокат режиссера "Матильды" пожаловался Мутко на футбольных фанатов

Правообладатель иллюстрации Sergey bobylev/tass Image caption Вокруг не вышедшего фильма продолжает раскручиваться грандиозный скандал

Адвокат режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя обратился к президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко с просьбой оценить действия футбольных болельщиков, которые во время матча "Спартак-Локомотив" 14 июля вывесили на трибунах плакаты с лозунгом "Учитель, руки прочь от русского царя!".

В своем обращении к Мутко адвокат Константин Добрынин обращает внимание, что баннеры с идентичными лозунгами "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!" во время матча в рамках Суперкубка России одновременно вывесили болельщики обеих команд - "Спартака" и "Локомотива".

"Это был "первый в мировой практике случаем выступления футбольных "ультрас" в качестве кинокритиков", - цитирует обращение Добрынина агентство РИА Новости.

По мнению Добрынина, действия болельщиков могут быть классифицированы как дисциплинарное нарушение. "В частности, публичная демонстрация баннеров с надписями: "За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя"," содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды", - пишет адвокат в обращении к Мутко.

В случае, если контрольно-дисциплинарный комитет РФС действительно увидит нарушения в действиях фанатов, Добрынин просит футбольный союз возбудить дисциплинарное производство против участвовавших в акции болельщиков.

Депутат госдумы Наталья Поклонская, которая продолжает выступать с резкой критикой еще не вышедшего фильма, отозвалась об акции болельщиков благосклонно.

"Болельщики прислали на почту [фотографии акции]. Наши ребята молодцы! Желаю с каждым матчем становиться сильнее! Я знаю, что лучшие дни болельщиков впереди!", - написала депутат на своей странице в "Фейсбуке" 15 июля .

Media playback is unsupported on your device Фильм "Матильда" как проверка границ дозволенного

Фильм Алексея Учителя посвящен исторически документированному роману российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, что, по мнению ряда чиновников и деятелей РПЦ, оскорбляет чувства верующих - Николай II, как и другие члены убитой во время революции царской семьи, канонизированы русской церковью как святые мученики.

На прошлой неделе активисты православного движения "Царский крест" сообщили, что им удалось собрать около 100 тысяч подписей за запрет проката "Матильды". Как рассказал Русской службе Би-би-си лидер движения Александр Порожняков, движение собирает подписи за запрет фильма с декабря 2016 года.

Председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда при этом назвал сбор подписей против фильма ошибочным шагом.

Каак стало известно Би-би-си, в июне был организован закрытый показ фильма для нескольких российских депутатов и сотрудников министерства культуры.