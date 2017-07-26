Британия через четверть века скажет "нет" автомобилям на бензине и дизеле

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Великобритания вслед за Францией планирует в целях борьбы с загрязнением воздуха с 2040 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.

Как сказал министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, к 2050 году на дорогах не должно остаться машин на бензине или дизтопливе.

Британские власти планируют выделить местным властям 255 млн фунтов на разработку схем, уменьшающих выбросы двигателей на дизельном топливе.

Всего на программы, направленные на улучшение качества воздуха, будет выделено 3 млрд фунтов.

Зачем такие меры?

Загрязнение воздуха угрожает здоровью жителей, и как говорится в исследовании Королевского колледжа врачей, загрязнение воздуха усугубляет такие заболевания, как рак, астма, инсульт, инфаркт, диабет, ожирение и деменция.

Именно автомобильные выбросы наносят наибольший вред общественному здоровью в Британии, а потому было принято решение запретить все бензиновые и дизельные двигатели и отдать предпочтение электрокарам, которые пока составляют менее 5% от всех новых автомобилей в Британии.

В 2012 году Великобритания потеряла 2,7 млрд фунтов из-за связанного с загрязнением воздуха снижения производительности труда.

Эко-активисты называют меры британских властей многообещающими, но за неимением конкретных деталей пока воздерживаются от дальнейших комментариев.

В прошлом борцы за чистоту окружающей среды предлагали правительству очертить специальные "зоны чистого воздуха", штрафовать владельцев самых загрязняющих автомобилей и ввести штрафы за въезд автомобилей в наиболее загрязненные районы, а также предложить автовладельцам программу утилизации старых автомобилей.

Пока же, по словам депутата от партии зеленых Кэролайн Лукас, одного только запрета продавать новые автомобили недостаточно.

На вопрос, стоит ли штрафовать владельцев "грязных" автомобилей, Майкл Гоув ответил, что не считает это необходимостью.

В любом случае каждому муниципалитету будет предложено отдельно продумать схемы борьбы с загрязнением воздуха в конкретных районах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британское правительство питает большие надежды на электромобили

После затянувшейся борьбы на юридическом поприще суды предписали британским властям разработать новые программы борьбы с вредными выбросами.

Высокий суд в прошлом году, рассматривая иск природоохранной организации ClientEarth, признал, что предыдущая версия правительственной программы борьбы с загрязнением воздуха не соответствует директивам Евросоюза и предписал ее ужесточить.

Что можно сделать на уровне местных муниципалитетов:

изменения в системе общественного транспорта, своевременная замена старых автобусов

регулирование скоростного режима на дорогах, в частности отказ от "лежачих полицейских"

перепланировка дорожной сети

перепрограммирование светофоров

Британские власти находятся меж двух огней, с одной стороны они ратуют за отказ от вредных выбросов, а с другой им не хотелось бы, чтобы их предписания расценивались как попытка "наказать" водителей дизельных автомобилей.

Автовладельцы в свое время купили автомобили с дизельным топливом, потому что в прошлом считалось, что они более экологически чистые.

Роджер Харрабин, корреспондент Би-би-си по экологическим вопросам:

План правительства не включает схему утилизации транспортных средств, на которой настаивали эко-активисты. Возможно, план еще пересмотрят осенью.

План правительства не всесторонний, ничего не делается, чтобы сократить вредные выбросы в сельском хозяйстве и строительстве, например.

Активисты и вовсе говорят, что громкое заявление о планах 2040 года нужно правительству, чтобы скрыть недочеты в краткосрочной стратегии.

По оценкам экспертов, с загрязнением воздуха связаны 40 тысяч смертей в Британии ежегодно.

Депутат из оппозиционной, лейбористской партии Сью Хэймен из министерства сельского хозяйства говорит, что пока объявленные планы недостаточны.

"Действовать надо сейчас, а не через 23 года. Уже сейчас около 40 млн людей живут в местах с недопустимо высоким уровнем загрязнения", - парирует она.

Электромобили в 2020 году

Меры "хороши" в долгосрочной перспективе, однако "не очень эффективны" в короткой, соглашается эксперт Дэвид Бэйли.

Массово все станут пересаживаться на электромобили уже в 2020, когда те будут конкурентны в цене.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отдельно на борьбу с дизельными выбросами хотят потратить свыше 200 млн фунтов

"Бензиновых и дизельных автомобилей не будет к 2040 году", - считает он.

Поэтому сейчас необходимо разработать дополнительные меры, иначе качество городского воздуха не изменится.

Кто еще запрещает дизтопливо и бензин

Одной из первых стран, объявивших о намерении прекратить продажи автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе, стала Норвегия. Согласно планам властей, купить новую машину на бензине или дизтопливе будет невозможно уже через 8 лет, в 2025 году.

Франция еще до Британии заявила о планах к 2040 году запретить работающие на бензине и дизельном топливе автомобили.

Министр экологии Франции Николя Юло пообещал, что к 2050 Франция станет страной с нулевым уровнем выбросов углерода.