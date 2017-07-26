В Японии женщина разбила 54 скрипки бывшего мужа стоимостью $1 млн

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Самая ценная скрипка в коллекции стоила почти $450 тысяч

Развод может разбить не только сердце, но и материальные ценности супругов. Так случилось в Японии, где в результате развода пострадало 54 скрипки.

Японская полиция арестовала женщину, которую подозревают в уничтожении коллекции скрипок и смычков, принадлежащей бывшему супругу. Общая стоимость коллекции достигала 105,9 млн иен ($950 тысяч).

Полиция сообщила, что 34-летняя подозреваемая ворвалась в квартиру в городе Нагоя и разгромила инструменты. Ее муж в это время был в командировке.

Это случилось в 2014 году в самый разгар ее расставания с мужем, но женщину арестовали только сейчас.

Она не отрицает, что проникала в дом к бывшему мужу, однако говорит, что инструменты не трогала, передает The Japan Times.

Ее 62-летний бывший супруг-норвежец занимался производством и продажей скрипок.

Самым ценным инструментом коллекции была итальянская скрипка ценой 50 млн иен (почти $450 тысяч), сообщает новостное агентство Kyodo.

По сообщениям японских СМИ, женщина - китаянка, и арестовали ее, когда она возвращалась из Китая в Токио.