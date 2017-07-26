Жена и теща министра Донского: у кого еще ищут конфликт интересов?

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Антикоррупционная организация "Трансперенси интернешнл - Россия" нашла признаки конфликта интересов у министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского. Минприроды обвинения отвергает.

В расследовании, опубликованном на сайте организации, говорится, что жена и теща министра входят в число учредителей центр "Твоя природа", который является партнером министерства и пользуется поддержкой госорганов. Это можно воспринимать как конфликт интересов, считают в российском подразделении международной компании Transparency International.

В то же время структуры минприроды принимают решение о выдачи лицензий и выделении льгот, компаниям по добыче полезных ископаемых, в том числе компании нефтегазовой компании "Новатэк", которая спонсирует проекты центра "Твоя природа".

"Поддержка "Новатэком" проектов жены Сергея Донского может повлиять на беспристрастное исполнение министром своих обязанностей, так, что в этой ситуации также можно усмотреть признаки конфликта интересов", - говорится в расследовании.

В "Трансперенси интернешнл - Россия" пообещали направить заявление о наличии признаков неурегулированного конфликта интересов у главы минприроды в совет при президенте по противодействию коррупции, а также в генеральному прокурору Юрию Чайке.

В самом министерстве в свою очередь заявили, что конфликта интересов не видят.

"Конфликта интересов в связи с этой деятельностью не возникает, поскольку организация ["Твоя природа"] не занимается коммерческой деятельностью, не извлекает прибыли", - говорится в заявлении ведомства, направленном в ответ на запрос Русской службы Би-би-си.

"Новатэк" не является генеральным партнером фонда "Твоя природа", которым руководят супруга и теща министра Донского, заявили в компании агентству RNS. Однако в расследовании речь идет не о спонсорстве всего фонда, а только фестиваля "Древо жизни".

"Трансперенси" в ответ на заявление "Новатэка" выложила в "Фейсбуке" скриншот с сайта фонда, где "Новатэк" указан как генеральный спонсор фестиваля.

Где еще могут быть конфликты

Донской не первый член правительства, заподозренный в конфликте интересов.

Дмитрий Медведев, председатель правительства

Например, после резонансного расследования "Он вам не Димон" Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре Дмитрии Медведеве - "Трансперенси интернешнл - Россия" обратилась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на предполагаемый конфликт интересов.

Дружба Медведева и его однокурсника Ильи Елисеева, владеющего российскими и зарубежными активами, а также неоднократные посещения премьером гостевого дома Елисеева могут повлиять "на беспристрастное исполнение обязанностей по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере", утверждают в организации.

В случае, если Медведев не уведомил совет при президенте по противодействию коррупции о возможном конфликте интересов, "Трансперенси интернешнл" просила Путина привлечь премьера к ответственности с возможным отстранением от должности с формулировкой "за утрату доверия".

Жалоба была отправлена в середине апреля 2018 года, о ее результатах в "Трансперенси" пока не сообщали.

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства

Весной прошлого года правительственная комиссия не нашла конфликта интересов у министра сельского хозяйства Александра Ткачева, родственники которого владеют крупным агробизнесом. Запрос в комиссию направил сам министр.

За год до этого в интервью РБК Ткачев говорил, что не видит конфликта интересов в своей работе: "Предприятия я создавал в 1995-1996 годах, они небольшие, им уже более 20 лет. Мне что, продавать? Решение должны принять родственники, - рассказывал он. - Это абсолютно нормально - это предприятия, заводы, фабрики. Какой здесь конфликт?"

Издание отмечало, что компания "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", основанная отцом министра, с 2014 года является крупнейшим производителем молока в России и входит в пятерку крупнейших землевладельцев России. В начале июля "Ведомости" сообщили, что агрохолдинг выходит на московский рынок.

Владимир Мединский, министр культуры

Две недели назад антикоррупционный центр партии "Яблоко" заявил, что обнаружил признаки картельного сговора в госзакупках министерства культуры.

Центр утверждает, что за последние три года госзаказы на проведение ряда фестивалей минкультуры якобы в основном получали структуры, связанные с окружением и родственниками главы ведомства Владимира Мединского.

Самого министра при этом эксперты ни в чем обвинять не стали, формально нормы о конфликте интересов он не нарушал.

"Мединский не угодил в конфликт интересов просто потому, что закон о контрактной системе не запрещает родственникам чиновников участвовать в тендерах, организуемых возглавляемыми ими ведомствами", - заявил лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.

В самом министерстве подозрения в картельном сговоре отвергли, заявив, что все закупки проводятся в строгом соответствии с законом.