В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина

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В Греции задержан россиянин, которого подозревают в причастности к деятельности группы, отмывшей миллиарды долларов через биткоины.

Согласно заявлению полиции, 38-летний Александр Винник был задержан по американскому ордеру возле города Салоники.

Предполагается, что группа, о которой идет речь, использовала криптовалюту, чтобы отмыть по меньшей мере 4 млрд долларов за несколько лет.

Винника считают ключевой фигурой в организации незаконных операций.

В гостиничном номере на курорте Халкидики, где был задержан Винник, были обнаружены компьютеры, мобильные телефоны, кредитные карты.

Местные СМИ сообщают, что Греция вскоре начнет переговоры с США об экстрадиции Винника.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало ранее, что Винник был связан с биржей биткоинов BTC-e.

Биржа не работает с 25 июля, в ее "Твиттере" указано, что на сайте идут технические работы, которые займут от пяти до десяти дней.

Биткоин является виртуальной валютой, выпуск которой не регулируется ни одним мировым центробанком. Он представляет собой систему цифровых жетонов, все сделки с которыми происходят без участия третьей стороны.

Для обеспечения безопасности системы используются специальные криптографические методы.

Биткоины используются в теневой экономике, например, для торговли наркотиками и другими запрещенными для свободного распространения товарами.