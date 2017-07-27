Певцы и хоккеист: Forbes назвал богатейших знаменитостей России

  • 27 июля 2017
Александр Овечкин Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Нападающий американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин, по оценке Forbes, заработал 14 млн долларов

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых российских знаменитостей, который, как и в прошлом году, возглавил спортсмен, выступающий главным образом в США.

Хоккеист Александр Овечкин, по оценке журналистов, за год году заработал больше поп-исполнителей Филиппа Киркорова и Григория Лепса вместе взятых.

При распределении мест в рейтинге оценивался не только доход знаменитостей, но и их известность, которую измерили по числу упоминаний в СМИ и на телевидении за год, а также запросов с их именами в "Яндексе".

Журналисты подсчитали общий объем их гонораров в период с 1 июня 2016 года по 31 мая 2017 года.

Список возглавляет нападающий американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин, по оценке российского Forbes, заработавший 14 млн долларов. Прошлогодний список возглавляла теннисистка Мария Шарапова с доходом в 21,9 млн долларов.

Первая ракетка рейтинга

Шарапова по сравнению с прошлым годом потеряла в списке сразу 18 позиций, упав с первого места на 19-е. Ее заработок снизился с 21,8 млн до 3 млн долларов.

Шарапова с июня прошлого года по апрель нынешнего не выступала на корте из-за дисквалификации. В конце апреля она выиграла свой первый матч после возвращения.

Шарапова - традиционный лидер списка богатейших знаменитостей России. С тех пор, как список начал составляться в 2005 году, теннисистка лишь дважды не заняла в нем первое место.

В 2011 и 2012 году ее обогнал поп-певец Стас Михайлов, который заработал 20 млн и 21 млн долларов соответственно.

Сумма доходов первой десятки знаменитостей в нынешнем году несколько снизилась по сравнению с прошлогодним показателем - в 2016 году десять самых богатых знаменитостей заработали 89 млн долларов, а в нынешнем - 72 млн долларов.

В списке 2017 года можно выделить знаменитостей, которые потеряли сразу по десять и более позиций. Другие несмотря на падение доходов по индустрии заметно улучшили свои позиции.

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Image caption Рэпер Тимати, открывший халяльную бургерную в прошлом году, увеличил свой заработок почти в два раза

Кто сильнее всех упал

  • Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров упал с 3-го места сразу на 12-е, а его заработок по оценке Forbes снизился с 11 млн до 5 млн долларов. Шнуров в интервью Forbes, опубликованном 25 июля, заявил, что его группа старается максимизировать свою прибыль, работая под лозунгом "Снова живы для наживы".
  • Певица Земфира потеряла восемь позиций, упав с 9-го места на 17-е. Ее годовой доход уменьшился на миллион долларов - с 6 млн до 5 млн долларов. О Земфире стали гораздо меньше писать - количество ее упоминаний в СМИ снизилось с 4227 до 1171. При этом количество поисковых запросов с ее именем осталось на том же уровне.
  • Модель Наталья Водянова упала с шестого места на 25-е. Ее заработок сократился с 7 млн до 2,3 млн долларов, количество упоминаний в СМИ - почти в два раза.
  • Режиссер и публицист Никита Михалков потерял в списке 18 позиций, при том что ни его заработок, ни количество упоминаний о нем в СМИ существенно не изменились. Михалков переместился с 16-го на 34-е место. По версии журналистов, режиссер зарабатывает около 350 тыс. долларов в год.
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Image caption Модель Наталья Водянова за год потеряла в рейтинге 19 позиций

Чьи доходы резко выросли

  • Рэпер и предприниматель Тимати увеличил свой заработок более чем в два раза - с 3,2 млн до 6,6 млн долларов. Коллекция непрофильных активов его группы Black Star включает два ресторана Black Star Burger, в которых используют только халяльную говядину. Открытие первого из них на Новом Арбате в сентябре 2016 года сопровождалось 30-метровыми очередями, отмечает Forbes.
  • Певец Дима Билан поднялся на восемь позиций в списке. Певец заработал в нынешнем году на 2 млн долларов больше, а количество запросов с его именем в соцсетях выросло почти в два раза. В мае этого года Билан заключил рекламный контракт на 1,15 млн долларов с производителем мобильных телефонов, отмечают в Forbes.
  • Оперная дива Анна Нетребко поднялась на 20 позиций с 7,5 млн долларов заработка (в прошлом рейтинге - 2,5 млн долларов). Основной источник дохода певицы - контракты с Метрополитен-опера, Цюрихской оперой, Венской оперой, Баварской оперой и Лондонской королевской оперой. Также Нетребко рекламирует часы Chopard, а в декабре 2016 года представила авторскую линию фарфора.
  • Рок-группа "Би-2" за минувший год увеличила заработок почти в четыре раза - с 1,5 млн до 5,7 млн долларов. Музыканты активно гастролируют - в июне прошлого года они закончили двухлетний тур в поддержку альбома "#16плюс". В 2017 году у них выходит новый альбом, средства для которого собраны с помощью краудфандинга.

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