Свободный въезд в Британию из ЕС ограничат в марте 2019 года

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британские министры намерены обсудить ограничение миграции с бизнесом и вузами

Новые иммиграционные меры, ограничивающие свободу въезда в Британию из стран Евросоюза, будут введены в марте 2019 года, сообщил министр иммиграции Британии Брэндон Льюис.

В интервью радиопрограмме Би-би-си Today Льюис не стал уточнять, каким образом власти намерены регулировать потоки мигрантов после вступления в силу "брексита". По его словам, закон о миграции должен быть внесен в парламент в 2018 году.

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд ранее отмечала, что новые меры не станут непреодолимой стеной для мигрантов.

В своей статье в газете Financial Times Радд подчеркнула, что Соединенное Королевство продолжит привлекать "самых талантливых и лучших" мигрантов со всего мира.

Британские министры также пообещали провести широкие консультации с представителями бизнеса, профсоюзов и вузов для обсуждения их позиции по миграционным ограничениям.

МВД Британии уже попросило консультативный комитет по вопросам миграции оценить региональное распределение миграции из ЕС, зависимость отдельных секторов от труда мигрантов и роль сезонного фактора.

"Фантастический эффект"

Как пояснила Эмбер Радд, новая иммиграционная система должна повысить государственный контроль над числом прибывающих в страну людей.

По словам главы МВД, это даст британцам "уверенность в том, что мы применяем свои собственные правила к тем, кого мы хотим впускать в страну, а также поможет снизить чистую миграцию до стабильных уровней".

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что хотя миграция оказывала "фантастический эффект на энергию и динамичность экономики", "это не означает, что ее нельзя контролировать".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Брэндон Льюис пока не говорит, как власти намерены регулировать потоки мигрантов

Теневой министр внутренних дел Дайан Эббот отметила, что сегодня "ведется слишком много горячих споров и нет достаточной ясности по поводу миграции", поэтому необходим объективный и полноценный анализ информации.

Новые меры по сдерживанию миграции были включены в план реализации выхода Британии из Евросоюза, опубликованный правительством Соединенного Королевства в феврале этого года.

Согласно этому плану, приоритетами в рамках новой системы будет возмещение недостатка рабочей силы в отдельных отраслях и помощь желающим получить в Британии образование.

Также в соответствии с планом Британия будет стремиться как можно быстрее достигнуть с европейскими странами соглашения о правах британцев, живущих в ЕС, и граждан европейских стран, живущих в Британии.