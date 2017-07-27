Палестинцы вернулись на Храмовую гору после смягчения мер Израилем

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Палестинцы две недели не заходили на Храмовую гору в знак протеста

Лидеры палестинских мусульман объявили о прекращении бойкота священных мест Восточного Иерусалима после того, как власти Израиля убрали металлодетекторы и камеры видеонаблюдения на входе на Храмовую гору.

В четверг группы мусульман впервые за две недели вошли в комплекс Храмовой горы, где располагается мечеть Аль-Акса, считающаяся третьей по значимости святыней в исламе.

Металлодетекторы были установлены после того, как 14 июля двое израильских полицейских были убиты вооруженными арабами у Львиных ворот Старого города. Полиция Израиля утверждала, что нападавшие прятали оружие на Храмовой горе.

В ночь на 25 июля израильские власти согласились убрать рамки после волны ожесточенных протестов со стороны палестинцев, которые назвали эту меру попыткой Израиля установить контроль над историческим районом Храмовой горы, почитающеся священной как иудеями, так и мусульманами.

После объявления о снятии бойкота толпы верующих хлынули на Храмовую гору. Многие из них распевали песни и танцевали на аллеях, ведущих к мечетям, прежде чем войти внутрь для полуденной молитвы.

Поступали также сообщения о стычках между палестинцами и полицией, пытавшейся сдержать потоки людей на тесных улочках Старого города. В результате полицейским пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Палестинский Красный Полумесяц сообщает, что в ходе столкновений пострадали 46 человек.

Ситуация с метеллодетекторами привела к очередному витку напряженности между Израилем и палестинцами.

Посол ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов заявил, что волнения могут распространиться за пределы Старого города, если вопрос не будет решен до пятницы, когда мусульмане традиционно отправляются на молитвы к святым местам.

Споры продолжаются

Израильские власти пока не давали комментариев по поводу решения убрать рамки, однако эксперты считают, что оно может поссорить премьер-министра Биньямина Нетаньяху с некоторыми правыми членами его кабинета.

Решение уже раскритиковал один из оппонентов Нетаньяху, министр образования Израиля Нафтали Беннетт.

"Израиль выходит из этого кризиса ослабевшим. Вместо того, чтобы заявить о своем суверенитете над Храмовой горой, он заявляет о том, что суверенитет Израиля может быть под вопросом", - заявил министр.

Параллельно Нетаньяху обвинил катарский телеканал "Аль-Джазира" в разжигании политического кризиса.

"Аль-Джазира" продолжает разжигать насилие вокруг Храмовой горы", - написал он на своей странице в "Фейсбуке", пообещав принять меры для выдворения телеканала с территории Израиля.

Свое мнение по поводу обострения кризиса высказал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он предложил вернуть святыни на Храмовой горе под контроль Иордании, как это было до 1967 года, а также сообщил, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса.

Комплекс Храмовой горы в Старом городе в Восточном Иерусалиме занимает площать в 35 акров. Для иудеев это место, на котором в древние времена располагались Первый и Второй храмы. В иудейской традиции Храмовая гора известна как "место присутствия Господа".

Мусульмане называют это место Харам аль-Шариф (Благородное святилище), связывая его, в частности, с путешествием пророка Мохаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса.