Семьи пропавших в Чечне людей заставили писать заявления о Сирии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейские приезжали домой, забирали мужчин, объясняя это необходимостью допроса, и после этого людей никто не видел

Родственников людей, которые по версии "Новой газеты" могли быть убиты в Чечне в январе этого года, заставили подписать заявления о том, что их пропавшие родные уехали в Сирию или сами ушли из дома. Об этом Русской службе Би-би-си рассказали несколько родственников пропавших.

О пропавших без вести жителях Чечни сообщила "Новая газета". В материале "Это была казнь" 10 июля был опубликован список из 27 человек, которые, по информации издания, были убиты в Грозном в ночь на 26 января.

Чеченские власти сочли статью "Новой газеты" "всплеском нездоровой фантазии". Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал информацию о предполагаемых убийствах ложью.

Русской службе Би-би-си удалось связаться с родственниками нескольких людей, чьи имена опубликовала "Новая газета". Собеседники подтверждают, что они ничего не знают о судьбе своих родных с тех пор, как полиция задержала их. Причем задержаны они были еще в декабре прошлого года (по версии "Новой газеты", 27 человек были убиты в Грозном в ночь на 26 января).

Правоохранительные органы до сих пор не опросили людей, пожаловавшихся на исчезновение членов своих семей.

Более того, как стало известно Би-би-си, многие родственники пропавших подверглись давлению со стороны правоохранительных органов.

"Уехали в Сирию" или "забрали неизвестные"

"[Родственников пропавших] забрали и не выпускали, пока не подписали [заявления], что их родных забрали, но они не знают, кто забрал. Как будто не из РОВД пришли [и забрали], неизвестно кто забрал. А кого-то заставили [написать]: "Он [пропавший родственник] вышел из дома и не вернулся", - рассказал Би-би-си один из собеседников, пожелавший остаться неизвестным.

Несколько родственников утверждают, что их заставили подписать пустые листы. Что потом стало с этими подписями, они не знают.

Также, как утверждает другой собеседник Би-би-си, некоторых людей заставили подписать заявление, в котором утверждается, что их родные уехали в Сирию. Некоторые семьи, которые не знают местонахождение своих мужей и детей, утверждают, что правоохранительные органы требовали предоставить им российский и заграничный паспорта пропавших.

"Думаю, что они хотят просто отобрать [документы], чтобы не было доказательств, что он в Сирию не уехал", - считает одна семья.

Потерпевших не опросили

Родственники пропавших людей утверждают, что им начали угрожать после того, как многие обратились в управление Следственного комитета России (СКР) по Чечне с заявлением о пропаже своих мужей и сыновей.

Родные пропавших мужчин регулярно ходят в чеченское управление СКР, но каждый раз их заставляют или писать новое заявление, или просят "прийти позднее".

После очередного такого похода к зданию правительства республики "нескольким людям начали угрожать, сказали больше так не собираться, подумать о близких", рассказали родственники.

Русская служба Би-би-си обратилась с официальными запросами в управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу и в МВД Чечни, но ответа пока не получила.

Все родные пропавших жителей Чечни, с которыми удалось связаться Би-би-си, заявили, что их до сих пор не опросили в рамках проверки по факту исчезновения их близких.

По следам перестрелки в Грозном

До сих пор нет никаких сведений о местонахождении 27 пропавших людей, о которых писала "Новая газета". Русская служба Би-би-си не смогла подтвердить информацию об их гибели. Однако удалось убедиться, что как минимум несколько человек, чьи имена есть в списке "Новой газеты", действительно были задержаны в декабре прошлого года. С тех пор родные их не видели.

Несколько человек рассказали Би-би-си похожие истории: сотрудники полиции приезжали домой, забирали мужчин, объясняя это необходимостью допроса, и после этого людей никто не видел.

На вопрос о том, как отреагировала семья на появление полицейских, один человек из числа родственников пропавших ответил: "Нам не объяснили, зачем забирают. Мы позже узнали, что произошло нападение. Обычно сразу после подобных случаев молодежь забирают на допрос".

Речь идет об убийстве полицейского в Грозном в декабре 2016 года. Тогда группа молодых после нападения на полицейского угнала его машину. После этого были проведены масштабные спецоперации, в результате которых были задержаны пропавшие.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что в ночь на 18 декабря правоохранительные органы перекрыли несколько улиц города, пытаясь задержать нападавших, но те на автомобили сбили сотрудника ДПС и открыли стрельбу. Кадыров говорил, что нападавшие были "нейтрализованы": в результате перестрелки четверо были убиты, еще двое ранены.