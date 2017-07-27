Основатель Amazon стал самым богатым человеком в мире

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Основатель компании Amazon Джефф Безос в четверг был признан самым богатым человеком в мире - он обошел в рейтинге миллиардеров Forbes основателя Microsoft Билла Гейтса.

Благодаря росту акций Amazon на 2,3% состояние Безоса увеличилось на 2 млрд долларов.

Таким образом, стоимость активов основателя Amazon превысила состояние Гейтса на 1,4 млрд долларов, свидетельствует онлайн-рейтинг Forbes, обновляющийся в режиме реального времени.

Последний раз Билл Гейтс терял лидерство в рейтинге год назад, тогда его на два дня обошел основатель торговой сети Zara Амансио Ортега.

Основатель Amazon стал седьмым человеком, которому удалось возглавить рейтинг миллиардеров Forbes с момента его появления в 1987 году.

Amazon - крупнейший в мире онлайн-ритейлер. Он работает в США, странах Европы, в Канаде, Китае, Индии, Мексике, Японии и в других странах.

"Безосу никогда бы не удалось приблизиться к званию богатейшего человека в мире, если бы Гейтс не отдал столько денег на благотворительность", - отмечает издание.

В 2010 году Гейтс вместе с еще одним лидером рейтинга инвестором Уорреном Баффетом запустили кампанию Giving Pledgе с призывом отдать половину состояния на благотворительность.

По состоянию на конец 2016 года Гейтс передал на благотворительные цели более 31 млрд долларов. В то же время, по оценкам Forbes, Безос к концу 2015 года пожертвовал около 100 млн долларов.