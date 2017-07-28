Центробанк России решил не менять ставку. При чем здесь плохая погода?

Правообладатель иллюстрации Svetlana Holyavchuk/Interpress/TASS Image caption Из-за плохой погоды урожай в этом году случился позже, что привело к росту цен

Банк России оставил ставку неизменной на уровне 9% на фоне ускорения роста инфляции, вызванного плохим урожаем.

Регулятор таким образом сделал паузу в процессе смягчения денежной политики: Центробанк в конце марта снизил ставку с 10% до 9,75%, а затем понижал ее в апреле и июне.

В заявлении регулятора говорится о том, что из-за холодной погоды в центральной России рост цен в июне ускорился. О такой возможности ЦБ и многие экономисты предупреждали и раньше. Регулятор также предупредил о рисках, связанных с плохим урожаем этого года, что также может привести к росту цен.

Весь май и июнь в европейской части России (от Баренцева моря до Нижней Волги) наблюдалась аномально холодная погода.

Опасения регулятора подтверждает и статистика. По данным Росстата, в июне этого года цены выросли на 4,4% по сравнению с июнем 2016 года.

Причем подорожали именно продукты питания: продовольственная инфляция составила 4,8%. Такой рост нетипичен для лета, ведь в этот период овощи и фрукты дешевеют благодаря новому урожаю. Цены на них начали падать лишь в июле, свидетельствует статистика Росстата.

Решение ЦБ было предсказуемым. Именно этого, например, ожидало большинство аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. При этом часть из них все же допускала снижения ставки на 0,25 процентного пункта.

Динамика инфляции - это "достаточный аргумент для ЦБ, чтобы сделать паузу в цикле снижения цен", пишет экономист банка "Уралсиб" Ирина Лебедева в обзоре банка.

Тем не менее в июле цены на продукты все-таки начали снижаться. По мнению экономистов Райффайзенбанка, ЦБ непросто было принять решение о ставке в этот раз, так как "достаточно сложно свести воедино все факторы", влияющие на инфляцию.

Как плохая погода повлияла на цены в июне?

Банк России начал снижать ставку в марте на фоне быстрого снижения инфляции. Министерство экономического развития сообщило, что в мае инфляция достигла целевого уровня регулятора в 4%.

Однако холодная погода весной и в начале лета внесла свои коррективы. В июне рост цен ускорился, а некоторые продукты питания заметно подорожали.

Например, плодоовощная продукция в июне подорожала на 11,6% в годовом выражении и на 8,3% по сравнению с маем этого года - обычно в это время овощи и фрукты дешевеют. По данным ведомства, в июне подскочили цены на капусту, яблоки, апельсины, свеклу и морковь.

Цены на молоко и молочные продукты выросли на 9,5%, а на сливочное масло - на 24%. Подорожали также рыба, хлеб и макароны.

Погода наладилась - и продукты опять дешевеют?

Уже в июле овощи все же начали дешеветь. С 18 по 24 июля инфляция снизилась впервые с конца мая, пишут в своем обзоре аналитики Райффайзенбанка. По расчетам банка, в конце июля инфляция в годовом выражении снизилась до 4,17%.

"Можно утверждать, что в целом ценовой шок, связанный с удорожанием плодоовощной продукции, почти полностью исчерпал себя", - говорится в обзоре банка.

С этим согласны и в Sberbank CIB. Экономисты корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка полагают, что ускорение инфляции было связано с задержкой урожая из-за аномально холодной погоды в последние месяцы.

Представители ЦБ объясняли рост цен таким же образом и были правы, отмечают эксперты. В целом скачок цен в июне не представляет угрозы для цели по инфляции в 4% к концу года, уверены аналитики.

В начале июля выросли тарифы за жилищно-коммунальные услуги, что также должно несколько ускорить инфляцию. Экономисты Раффайзенбанка полагают, что цены достаточно быстро растут на сигареты и водку.

В "Уралсибе" уверены, что если темпы годовой инфляции в августе снизятся до 4%, то ЦБ уже в сентябре вновь будет снижать ставку.

Экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков также полагает, что до конца 2017 года ЦБ все же снизит ставку до 8,25%. Однако как быстро регулятор будет снижать ставки, будет зависеть от роста потребительских цен и других факторов.

Экономист отмечает, что в этот раз ЦБ к рискам добавил геополитический фактор, который может сказаться на курсе рубля и росте цен.

Какие последствия будут у решения ЦБ?

В теории снижение ставок и инфляции приводят к снижению стоимости кредитов и небольшому ослаблению валюты. Население и бизнес смогут брать кредиты под более низкие ставки. Опять же в теории это должно помочь ускорить рост экономики.

Ранее экономисты высказывали ряд сомнений в том, что снижение ставок окажет заметное воздействие на экономику.

Во-первых, ставки до сих пор остаются высокими. Во-вторых, банки серьезно ограничили кредитование на фоне кризиса последних лет. В-третьих, росту экономики мешают не высокие ставки или недоступные деньги, а структурные проблемы.

А значит, и решение ЦБ оставить ставку на прежнем уровне мало что изменит.