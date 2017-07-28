Опрос: большинству россиян неинтересна Госдума

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption 87% опрошенных россиян не знают, что спикер Госдумы - Вячеслав Володин

Большинству россиян неинтересна Госдума, выяснили социологи фонда "Общественное мнение" (ФОМ). По итогам опроса они выяснили, что граждане не знают, кто сейчас спикер нижней палаты парламента, не одобряют принимаемые законы, без интереса относятся к новостям о ней и не хотят знать о ее работе.

Опрос проводился в середине июля среди 1500 респондентов старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Девять из десяти опрошенных социологами ФОМ не знают, что спикер Госдумы - Вячеслав Володин. По данным ФОМ, 78% респондентов не знают, кто занимает пост председателя нижней палаты парламента, еще 9% опрошенных дали неправильный ответ. Правильно ответить, назвав имя Володина, смогли лишь 13%.

Советник Володина политолог Дмитрий Бадовский считает узнаваемость спикера на уровне 13% нормальным результатом для открытого вопроса (респондентам ФОМ не предлагали вариантов ответа на вопрос "знаете ли вы, кто председатель Думы"). "Нормальная стартовая цифра для спикера, работающего в Думе меньше года", - считает он.

Подавляющее большинство россиян сообщили социологам, что Госдума не приняла законов, которые бы они одобряли (74%). Еще 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Не знаю и знать не хочу

Опрос показал, что граждане не знают своих депутатов. На вопрос социологов, помнят ли они, кто является депутатом от их округа, лишь 15% ответили, что помнят. 78% россиян не знают, кто представляет их интересы в Госдуме.

К отдельным депутатам россияне скорее равнодушны. У 72% россиян в нынешнем составе Госдумы нет раздражения или неприязни к кому-то из депутатов. При этом 66% опрошенных сказали, что и депутатов, которые бы вызывали у них симпатию и уважение, в Госдуме тоже нет.

Рейтинги самых симпатичных и самых раздражающих россиян депутатов возглавили одни и те же люди. Лидеры ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов стали одновременно депутатами, которым граждане больше всего симпатизируют, и теми, кто сильнее всех раздражает.

Данные социологов выглядят логично, поскольку кроме лидеров фракций на телевизионном экране мало кого показывают, считает политолог Григорий Добромелов.

Неприязнь к самой идее

Неуважение к депутатам в целом может говорить о глубокой неприязни граждан к идее народного представительства, считает аналитик ФОМ Григорий Кертман.

"Можно спорить о том, где причины, а где следствия: то ли несовершенства депутатов дискредитируют идею парламентаризма, то ли наоборот неукорененность этой идеи порождает предвзятое отношение к депутатам. Но это во многом спор о курице и яйце. В любом случае, там, где принято априори считать депутатский корпус сборищем сомнительных и никчемных людей, идея народного суверенитета прижиться не может", - считает он.

Большинству россиян неинтересны новости о работе Госдумы - 68% опрошенных сказали, что невнимательно относятся к новостям о ней. Чаще всего о нелюбви к чтению думских новостей признаются люди в возрасте от 46 до 60 лет - из них 74% сказали, что неохотно читают про парламент.

Интересуется работой законодателей каждый четвертый респондент (26%). Среди любителей парламентских новостей самые увлеченные - люди старше 60 лет (40% среди них ответили, что с интересом наблюдают за Госдумой).

То, что большинству не хочется знать больше о работе думы, по мнению политолога Бадовского, может говорить и о том, что людям, в основном, вполне достаточно той информации о ней, которую они получают. "В одну группу попадают люди из разных категорий - те, кто не интересуется политикой, и те, кто удовлетворен информацией о работе парламента, вопрос социологов не совсем корректный", - считает Бадовский.

Неинтересно

Две трети россиян не хотят знать больше о работе Госдумы (61%) и лишь треть опрошенных наоборот хотела бы получать больше информации о нижней палате российского парламента (34%).

В реальности граждан, которые интересуются работой Госдумы, еще меньше, говорит Кертман. "Интерес к деятельности Госдумы ограничен - ответ "да, хочется знать о ее работе больше" социально одобряемый, надо делать поправку на это", - отмечает он.

Впрочем, опрос ФОМ показал, что граждане не особенно разбираются в том, какой орган принимает какие решения.

Социологи задавали открытый вопрос о том, какие законы, принятые новой Госдумой, одобряют граждане. Это значит, что варианты ответов не предлагались, а люди сами отвечали на вопрос.

К примеру, выяснилось, что россияне положительно отнеслись к требованию пристегивать в машине детей до семи лет. Однако эту норму ввел премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением. Госдума такой закон не принимала.

Среди уважаемых опрошенными "депутатов" числятся министр иностранных дел Сергей Лавров и бывший депутат, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. А одним из "депутатов", к которым они чувствуют неприязнь, россияне назвали премьер-министра Медведева.

Власть воспринимается россиянами как монолит, концепция разделения властей, преставление о парламенте как об отдельной ветви власти в массовом сознании почти отсутствует, отмечает социолог Кертман. "Функция Думы - писать законы. Вот их работа. Так люди ее воспринимают. На открытый вопрос, зачем она нужна, респонденты отвечают - законы же должен кто-то писать", - говорит эксперт.

Прошло еще недостаточно времени, чтобы люди заметили произошедшие изменения в новом созыве Госдумы, считает в свою очередь Добромелов.

"Ждать прорыва сейчас невозможно, информационно-пиаровский блок у Володина работает не очень эффективно", - отметил он.

Впрочем, Добромелов считает, что это нельзя ставить в вину спикеру, поскольку кардинально за полгода изменить общественное мнение о Думе невозможно. "Другое дело, что и тенденции к изменениям не видно", - признает он.