В Барселоне не менее 48 человек пострадали при аварии электрички

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption После инцидента как минимум 18 человек госпитализированы

В Барселоне на станции Французского вокзала электричка столкнулась с платформой, в результате чего несколько десятков человек получили травмы, сообщает El Mundo.

Поезд шел со станции Сан-Висенс-де-Кальдерс в провинции Таррагона, Каталония.

По данным издания, электричка не смогла затормозить при подходе к станции и врезалась в платформу. Поезд значительно поврежден: на фотографиях в соцсетях видно, что у него смята передняя часть.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У поезда пострадала обшивка передней части

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Столкновение случилось в час пик - в семь утра

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Французский вокзал, на котором произошло столкновение

Столкновение произошло около 7:05 по местному времени.

После крушения 18 человек госпитализированы, пятеро из них - в тяжелом состоянии, включая машиниста. Еще 30 пострадавшим, возможно, понадобится медицинская помощь. О погибших не сообщалось.

На месте работают сотрудники скорой помощи и спасатели.

Пока неясно, почему произошло столкновение, железнодорожная компания Renfe заявила, что ведет расследование.