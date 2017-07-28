В Барселоне не менее 48 человек пострадали при аварии электрички
В Барселоне на станции Французского вокзала электричка столкнулась с платформой, в результате чего несколько десятков человек получили травмы, сообщает El Mundo.
Поезд шел со станции Сан-Висенс-де-Кальдерс в провинции Таррагона, Каталония.
По данным издания, электричка не смогла затормозить при подходе к станции и врезалась в платформу. Поезд значительно поврежден: на фотографиях в соцсетях видно, что у него смята передняя часть.
Столкновение произошло около 7:05 по местному времени.
После крушения 18 человек госпитализированы, пятеро из них - в тяжелом состоянии, включая машиниста. Еще 30 пострадавшим, возможно, понадобится медицинская помощь. О погибших не сообщалось.
На месте работают сотрудники скорой помощи и спасатели.
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Пока неясно, почему произошло столкновение, железнодорожная компания Renfe заявила, что ведет расследование.