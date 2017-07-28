Румыния развернула самолет, на котором Рогозин летел в Молдавию

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Дмитрий Рогозин полетел обратно в Москву

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог добраться до Кишинева, где планировал принять участие в памятных мероприятиях в Приднестровье вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном и приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

Румыния не позволила пересечь воздушное пространство страны рейсовому самолету, на борту которого находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, утверждает посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

Самолет летел в Кишинев, Рогозин был одним из пассажиров, пояснил посол в интервью РИА Новости. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, пишет Интерфакс.

Ранее Интерфакс со ссылкой на молдавские интернет-ресурсы, опубликовавшие данные сайта Flightradar, сообщал, что Рогозин летел на самолете авиакомпании S7. Достигнув воздушного пространства Венгрии, самолет развернулся в сторону Москвы.

При этом корреспондент Интерфакса из кишиневского аэропорта передал, что регистрация пассажиров на рейс S7, который должен был вылететь в Москву, началась с опозданием в два часа. А после начала регистрации на табло аэропорта появились данные, что рейс S7 из Москвы в Кишинев "перенаправлен".

"Ждите ответа, гады"

Ранее сам Рогозин писал в "Твиттере", что "в Кишиневе попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация".

Избранный в прошлом году на пост президента Додон находится в жестком противостоянии с парламентом и правительством.

Глава государства провозгласил курс на сближение с Россией, первый визит совершил в Москву, а 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. Противники Додона выступают за продолжение интеграции с Европой.

Неудавшийся 28 июля полет Рогозин прокомментировал так: "Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады".

"Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва - Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", - сообщили РИА Новости в компании S7.

Как рассказал Интерфаксу сам Рогозин, он решил лететь в Кишинев регулярным рейсом, потому что несколько лет назад произошел инцидент с чартерным рейсом, которым он направлялся в столицу Молдавии.

В мае 2014 года самолет, в котором Рогозин возвращался из Кишенева, вошел в воздушное пространство Украины, сделал петлю, развернулся и совершил посадку в столице Молдавии. Министр культуры Владимир Мединский тогда сообщил, что самолету с российской делегацией пришлось вернуться в Кишинев под угрозой принудительной посадки на территории Украины.

На следующий день Рогозин опубликовал в "Твиттере" свое фото в московском аэропорту, написав, что "у ВПК свои тропы".

Куда сейчас летел Рогозин

Визит Рогозина в Молдавию и Приднестровье был приурочен к мероприятиям по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре. В субботу он должен был встретиться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Однако после согласования встречи министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации отменить визит, так как она якобы планирует прилететь на самолетах ВВС России.

Рогозин же называл "чушью" сообщения о том, что собирается прибыть в Молдавию на военном самолете.

Накануне, 27 июля, во въезде в Молдавию было отказано российским артистам Дмитрию Дунаеву и Ляйсан Мингазовой. В пресс-службе пограничной полиции Молдавии пояснили, что артистов не пустили, потому что они не указали цель визита. Президент Додон назвал произошедшее с артистами провокацией.

25 лет противостояния

В 1992 году противостояние между Молдавией и желающим отделиться от нее регионом Приднестровья привело к вооруженному конфликту. В зону конфликта были введены российские миротворцы.

Кишинев неоднократно заявлял о необходимости вывода российских военных, которые, по его мнению, перестали выполнять миротворческие функции.

На прошлой неделе молдавский парламент принял заявление, в котором в очередной раз потребовал вывода российских войск с территории Молдавии, то есть из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Молдавский президент назвал это заявление провокацией.

В конце мая Москва объявила персонами нон-грата пятерых молдавских дипломатов в ответ на высылку из Кишинева сотрудников российской дипмиссии. Решение о высылке российских дипломатов принималось без учета мнения президента Молдавии.

Додон тогда говорил о "безответственных решениях" правительства и парламентского большинства, предпринимаемых "исходя из геополитических интересов западных кураторов".

Молдавский президент собирался принять участие в памятных мероприятиях в Приднестровье и готов был приехать вместе с Рогозиным в город Бендеры, подконтрольный ПМР.