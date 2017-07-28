Скандал в Белом доме: Энтони Скарамуччи против Райнса Прибуса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скарамуччи выступал против тех, кто стоит за утечками в Белом доме

В пресс-аппарате Белого дома продолжают бурлить страсти: на этот раз новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи в оскорбительной форме высказался о главе аппарата Белого дома Райнсе Прибусе.

В интервью репортеру журнала New Yorker Скарамуччи назвал Прибуса "параноидальным шизофреником", а также обрушился с критикой на советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объявил об уходе со своего поста в знак протеста против назначения Скарамуччи.

Вскоре после публикации интервью Скарамуччи написал в своем "Твиттере", что сожалеет об использовании "ярких выражений", но в то же время отметил, что сделал ошибку, оказав доверие журналисту издания.

"Этого больше не повторится", - резюмировал директор по коммуникациям.

В течение первой недели работы в своей новой должности Скарамуччи выступал против тех, кто организует утечки информации из Белого дома. К таким чиновникам он причислял и Прибуса.

"Если Райнс [Прибус] хочет заявить, что он не причастен к утечкам, давайте дадим ему сделать это", - заявил он в интервью Си-эн-эн.

Президент Дональд Трамп называл утечки информации из Белого дома вопросом национальной безопасности и призывал немедленно прекратить их.

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Вашингтоне

Скарамуччи недавно сказал Би-би-си, что считает Дональда Трампа деструктивным президентом, который был избран для разрушения существующего порядка. Однако теперь новый директор по коммуникациям, похоже, рад усилить этот хаос.

В своем полном оскорблений интервью он четко проводит линию между собой и своими оппонентами из Белого дома - в частности, Прибусом и Бэнноном. Его высказывания могут затруднить деятельность администрации Трампа в нормальном режиме в ее нынешнем составе.

Проблема состоит в том, что в такой ситуации будет практически невозможно быстро указать Скарамуччи на дверь - это будет означать признание президента, что он сделал ошибку при его назначении. Возгласы со стороны сторонников Прибуса также подольют масла в огонь.

Скарамуччи, конечно, может найти какую-нибудь стороннюю причину для ухода (например, бизнес-интересы), однако это не соответствует драчливому стилю выходца из Нью-Йорка.

С другой стороны, кровавая схватка в западном крыле Белого дома может продолжиться. Учитывая, что Скарамуччи накануне очередного скандала ужинал с президентом и ведущим Fox News Шоном Хэннити, Трамп может воспринять это нормально.

Отношения между двумя высокопоставленными сторонниками Трампа ухудшились после того, как Скарамуччи в среду написал в "Твиттере" об утечке своих финансовых документов.

В своем сообщении, которое позднее было удалено, Скарамуччи отметил "Твиттер"-аккаунт Прибуса.

Прибус, наряду с Шоном Спайсером, выступал против назначения Скарамуччи на новую должность.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Райнс Прибус выступал против назначения Скарамуччи на новый пост

"Я не знаю, возможно ли улучшение [отношений с Прибусом]. Это будет зависеть от президента", - сказал Скарамуччи.

При этом в первый день на новой должности он заявил журналистам, что считает главу аппарата своим другом, с которым он лишь изредка "обменивается грубостями".

Новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что не одобряет резких высказываний Скарамуччи, однако его отношения с Прибусом она охарактеризовала как "здоровую конкуренцию".

Спикер палаты представителей США, сенатор-республиканец Пол Райан посоветовал чиновникам "сесть за стол и уладить разногласия".