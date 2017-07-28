Сыну Гуцериева не дали купить украинский Сбербанк
Национальный банк Украины отказался согласовать сделку по продаже 100% акций украинской "дочки" российского Сбербанка сыну российского миллиардера Михаила Гуцериева Саиду и его партнеру, банкиру Григорию Гусельникову.
Потенциальные покупатели кредитной организации не предоставили в нацбанк всех положенных документов "для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины", цитирует агентство Интерфакс-Украина пресс-службу украинского ЦБ.
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27 марта Сбербанк России объявил о продаже своего украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский "Норвик Банк" и белорусская частная компания.
В апреле стало известно об интересе к активу Гуцериева-младшего - нацбанк Украины получил от Саида Гуцериева документы, необходимые для оформления покупки.
Согласно заявлению "Норвик Банка", мажоритарным акционером консорциума стал Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.
Саид Гуцериев - гражданин России и Британии, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, владеющего группой "Сафмар" и "Русснефтью".
В 2016 году семья Гуцериевых заняла первую строчку рейтинга "Богатейшие семейные кланы России" журнала Forbes. Журнал оценил состояние семьи в 9,8 млрд долларов.
Сложная сделка
В апреле "Новая газета" писала, что в сделке нет денежной составляющей. По словам источников издания, в счет покупки Григорий Гусельников (также гражданин Великобритании) должен был передать Сбербанку 98% Вятка-банка - прямого конкурента его кировских отделений.
В распоряжении "Новой" оказались документы, из которых следовало, что закрыть сделку помогли протестные акции украинских радикалов.
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16 марта Украина ввела санкции против пяти дочерних структур российских банков: Проминвестбанка, "ВТБ Банка", "БМ Банка" (группа ВТБ), Сбербанка и VS Bank (принадлежит Сбербанку). Организациям запретили выводить капитал за пределы страны.
Как следует из отчетности самого украинского филиала Сбербанка, в последние годы он терпел убытки на фоне кризиса на Украине и девальвации гривны.
Согласно мартовскому заявлению "Норвик Банка", активы украинской "дочки" Сбербанка составляют 2,2 млрд долларов, что делает его шестым банком страны по данному показателю.
"Ведомости" и РБК в начале июля со ссылкой на собственные источники сообщали, что на украинскую "дочку" Сбербанка также претендует основатель инвестиционной компании VP Capital, уроженец Минска Виктор Прокопеня.