Сыну Гуцериева не дали купить украинский Сбербанк

Правообладатель иллюстрации zuma via tass Image caption Некоторые российские издания писали, что Сбербанк согласился продать украинское подразделение после нападений на его офисы

Национальный банк Украины отказался согласовать сделку по продаже 100% акций украинской "дочки" российского Сбербанка сыну российского миллиардера Михаила Гуцериева Саиду и его партнеру, банкиру Григорию Гусельникову.

Потенциальные покупатели кредитной организации не предоставили в нацбанк всех положенных документов "для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины", цитирует агентство Интерфакс-Украина пресс-службу украинского ЦБ.

27 марта Сбербанк России объявил о продаже своего украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский "Норвик Банк" и белорусская частная компания.

В апреле стало известно об интересе к активу Гуцериева-младшего - нацбанк Украины получил от Саида Гуцериева документы, необходимые для оформления покупки.

Согласно заявлению "Норвик Банка", мажоритарным акционером консорциума стал Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания.

Саид Гуцериев - гражданин России и Британии, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, владеющего группой "Сафмар" и "Русснефтью".

В 2016 году семья Гуцериевых заняла первую строчку рейтинга "Богатейшие семейные кланы России" журнала Forbes. Журнал оценил состояние семьи в 9,8 млрд долларов.

Сложная сделка

В апреле "Новая газета" писала, что в сделке нет денежной составляющей. По словам источников издания, в счет покупки Григорий Гусельников (также гражданин Великобритании) должен был передать Сбербанку 98% Вятка-банка - прямого конкурента его кировских отделений.

В распоряжении "Новой" оказались документы, из которых следовало, что закрыть сделку помогли протестные акции украинских радикалов.

16 марта Украина ввела санкции против пяти дочерних структур российских банков: Проминвестбанка, "ВТБ Банка", "БМ Банка" (группа ВТБ), Сбербанка и VS Bank (принадлежит Сбербанку). Организациям запретили выводить капитал за пределы страны.

Как следует из отчетности самого украинского филиала Сбербанка, в последние годы он терпел убытки на фоне кризиса на Украине и девальвации гривны.

Согласно мартовскому заявлению "Норвик Банка", активы украинской "дочки" Сбербанка составляют 2,2 млрд долларов, что делает его шестым банком страны по данному показателю.

"Ведомости" и РБК в начале июля со ссылкой на собственные источники сообщали, что на украинскую "дочку" Сбербанка также претендует основатель инвестиционной компании VP Capital, уроженец Минска Виктор Прокопеня.