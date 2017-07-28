В Гамбурге неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция рекомендует жителям Гамбурга некоторое время избегать района, где произошло нападение

В Гамбурге в ходе нападения вооруженного ножом мужчины убит посетитель супермаркета, еще несколько человек пострадали, сообщает полиция города в "Твиттере". Число пострадавших уточняется.

Нападение произошло в супермаркете на углу улиц Фулбютлер и Херманн-Кауфманн. Как сообщает газета Bild, нападавший, вооруженный ножом, бросался на посетителей магазина.

По информации издания, перед тем как наброситься с ножом на людей, нападавший прокричал "Аллаху акбар" ("Аллах велик" по-арабски). В полиции сообщают, что мужчина действовал в одиночку, однако местные СМИ также сообщают, что полиция ищет второго подозреваемого.

Как сообщают полицейские, после нападения был задержан один человек.

О мотивах нападавшего судить пока рано, говорят правоохранители. Они рекомендуют жителям города в течение некоторого времени обходить район стороной.

В конце прошлого года немецкие спецслужбы предупредили о возможности терактов в ФРГ. Как сказал глава Федеральной службы по охране конституции (спецслужба, подчиненная МВД Германии) Ханс-Георг Маасен, в Германии проживает около 1100 исламистов, которых можно рассматривать как потенциальных террористов.

Он также сообщил, что его агентство знает о 300 попытках радикалов рекрутировать новичков в свои ряды.

В Германии были повышены меры безопасности после того, как 19 декабря прошлого года в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка, называющая себя "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Британию и Россию).

В конце марта нынешнего года власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как подчеркнул представитель министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся в семьях мигрантов на территории Германии.

Оба они, как сообщается, были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другого - из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семьи - 27 лет.

Им также запрещен обратный въезд в страну.