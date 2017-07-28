В Петербурге депутату дали десять суток ареста за митинг 12 июня

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Власти Петербурга предложили оппозиции митинговать на окраине, но сторонники Алексея Навального вышли на Марсово поле

Оппозиционный депутат Максим Резник, задержанный 12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге во время несогласованной с властями акции протеста, предстал перед судом и получил десять суток административного ареста.

Депутат законодательного собрания Петербурга не только арестован на десять суток, но и оштрафован на 11 тысяч рублей за участие в митинге против коррупции, который прошел 12 июня этого года по призыву оппозиционера Алексея Навального.

По информации петербургских СМИ, Резника признали виновным в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. По этой статье он и арестован и оштрафован на 1 тысячу рублей.

Еще 10 тысяч рублей политик должен заплатить по статье о нарушении установленного порядка проведения митингов.

12 июня депутата задержали омоновцы и утащили с Марсового поля за руки и за ноги.

Судья Дзержинского суда Петербурга Владимир Васюков в своем постановлении отметил, что Резник находился на Марсовом поле, когда вокруг него не менее тысячи человек скандировали лозунг "Путин надоел".

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL OBOZOV / OBOZOV.COM Image caption 12 июня в Петербурге прошла антикоррупционная акция сторонников Навального, во время которой были задержаны более 500 человек, в том числе Резник

Поскольку депутат находился в непосредственной близости от митингующих, значит он участвовал в акции, решил судья. Кроме того, он согласился с доводами полиции, что во время задержания Резник препятствовал работе сотрудников Росгвардии (то есть омоновцев), уточняет "Фонтанка".

Сам Резник объяснял свое задержание тем, что он безуспешно пытался убедить полицейских не нарушать закон против мирных граждан.

Media playback is unsupported on your device Петербург: "праздник цветов" и задержания на Марсовом поле

12 июня в Петербурге прошла антикоррупционная акция сторонников Алексея Навального, во время которой были задержаны более 500 человек, в том числе Резник.

В Петербурге власти разрешили митинг в отдаленном от центра города Удельном парке, однако люди вышли на Марсово поле. Полиция объявила, что акция считается незаконной, и даже предложила собравшимся сесть в автобусы, чтобы переехать в парк.

Когда собравшиеся отказались удалиться и начали скандировать антиправительственные лозунги, начались задержания.

Сам Навальный, который был инициатором митингов 12 июня в Москве, Петербурге и в десятках городов России, был арестован на 30 суток. Позже срок сократили до 25 дней.