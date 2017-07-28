В Хельсинки 50-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Инцидент произошел в центре города

В столице Финляндии мужчина за рулем легкового автомобиля врезался в толпу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, сообщает финская полиция.

Как сообщается в "Твиттере" полиции Хельсинки, четверо раненых находятся в критическом состоянии, они доставлены в больницу.

Водитель задержан, он оказался гражданином Финляндии, примерно 50 лет, находившимся в состоянии опьянения, сообщает полиция. Его пока не допрашивали.

Причины, побудившие его к этому, пока не ясны.

В последние годы экстремисты часто используют автомобили при совершении нападений. По данным британской полиции, исполнители теракта на Лондонском мосту, произошедшего 3 июня нынешнего года, пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, но им не удалось.

В апреле нынешнего года угнанный грузовик врезался в толпу в центре Стокгольма. По делу о нападении арестовали двоих мужчин, обвинив их в террроризме. Один из нападавших, уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, признал себя виновным.

В декабре прошлого года грузовик врезался в рождественский рынок в центре Берлина. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения.

В июле прошлого года грузовой автомобиль въехал в многотысячную толпу во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце на Лазурном берегу Франции.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал произошедшее крупнейшей трагедией за всю историю города и сообщил о более 70 погибших.