Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Японские СМИ сообщили об испытании

Северная Корея провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ракета была запущена в 23:41 по северокорейскому времени (15:41 по Гринвичу) из провинции Чагандо на севере страны, сообщает южнокорейское агентство Йонхап.

В начале июля Пхеньян заявил, что впервые провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По словам главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, нынешняя ракета летела около 45 минут - дольше, чем МБР, протестированная ранее.

Суга сообщил, что она упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны.

Этот запуск стал очередным в серии испытаний, проведенным вопреки резолюции ООН.

Это уже четырнадцатое испытание, проведенное Северной Кореей в 2017 году.

Президент Южной Кореи Мун Джэин созвал экстренное заседание совета безопасности, передает Йонхап.

Несмотря на продолжающиеся испытания, эксперты полагают, что Пхеньян все еще не обладает технологиями по созданию ядерной боеголовки, которой можно было бы оснастить ракету дальнего действия таким образом, чтобы она достигла цели.

Наблюдатели считают, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и неспособны попасть в избранную цель.

Однако, по мнению других экспертов, если Пхеньян будет продолжать в том же темпе, он вскоре сможет преодолеть эти проблемы и в ближайшие 5-10 лет разработать ядерное оружие, способное поразить территорию США.

США разместили систему противоракетной обороны в Южной Корее в ответ на северокорейскую угрозу, однако этот шаг вызвал неудовольствие некоторых стран региона, в частности Китая.