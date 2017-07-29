Путин помиловал осужденных за sms об идущих в Грузию танках

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Российский президент Владимир Путин помиловал жительниц Сочи Анник Кесян и Марину Джанджгаву, осужденных по статье о госизмене за отправку в 2008 году sms в Грузию о перемещении российской военной техники в Сочи.

Указы о помиловании опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Они вступают в силу через 10 дней после опубликования.

В апреле стало известно, что Марина Джанджгава и Анник Кесян были этапированы из колоний в Вологде и Мордовии в московское СИЗО "Лефортово".

Тогда их адвокат Иван Павлов сообщил, что судьба его подзащитных решается "на самом высоком уровне".

Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены по статье 275 УК РФ (госизмена) за отправку в 2008 году своим знакомым в Грузию sms о российской военной технике, которую они видели на железной дороге. Марину Джанджгаву в 2014 году приговорили к 12 годам лишения свободы, Анник Кесян - в 2015 году к восьми годам колонии.

В СМИ более широко освещался процесс над еще одной жительницей Сочи - Оксаной Севастиди, которая была осуждена в марте 2016 года на семь лет лишения свободы за то, что в 2008 году отправила знакомому в Сухуми текстовое сообщение о следующих в сторону Абхазии танках.

Российское следствие утверждало, что знакомый Севастиди работал на грузинскую разведку. На этом основании в ее отношении возбудили дело о государственной измене в форме шпионажа.

В марте этого года Владимир Путин помиловал Севастиди. В ходе большой пресс-конференции в декабре прошлого года Путин назвал приговор Севастиди "достаточно жестким".