Спасенная принцем Уильямом женщина скончалась в больнице

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В минувший четверг принц Уильям попрощался с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA)

Женщина, сбитая полицейской машиной, которую принц Уильям в свою последнюю рабочую смену в должности пилота вертолета скорой медицинской помощи перевез в больницу, скончалась в субботу от полученных травм.

В последнюю свою смену в должности пилота спасательного вертолета службы East Anglia Air Ambulance внук королевы Великобритании вылетел на помощь женщине, которая попала под колеса полицейского фургона в поселке Хетел в графстве Норфолк.

50-летняя женщина в результате ДТП получила тяжелые травмы головы. Больше никто в результате этого инцидента не пострадал. Вертолет, которым управлял принц Уильям, доставил пострадавшую в больницу в Кембридже.

Данные о дорожно-транспортном происшествии были направлены в Независимую комиссию по рассмотрению жалоб на полицию.

В минувший четверг принц Уильям попрощался с карьерой пилота скорой помощи East Anglian Air Ambulance (EAAA), выйдя в свою последнюю ночную смену, чтобы после этого полностью посвятить себя придворным обязанностям.

Герцог Кембриджский, второй в линии престолонаследия претендент на британскую корону, два года проработал в медицинской авиации. По его словам, он гордится работой в медслужбе и благодарен за полученный опыт.

Скорая медицинская служба, в которой работал принц, оказывала помощь пострадавшим в самых различных чрезвычайных происшествиях - пожары, отравления, падения с лошади, сердечные приступы, автомобильные аварии.

Каждый день служба получает около 2 тысяч обращений за помощью.